Ines Trocchia, ci risiamo: esplosiva senza veli – FOTO

Ines Trocchia, su Instagram, si diverte a mandare fuori di testa i suoi followers: ennesimo scatto super della fotomodella

Tra le bellezze più apprezzate su Instagram, possiamo annoverare sicuramente Ines Trocchia. Fotomodella di origini napoletane, per la precisione di Nola, classe 1994, è diventata famosa già da qualche anno tra gli sportivi per le sue apparizioni in trasmissioni come ‘Sportitalia’. Lei stessa ha confessato in alcune occasioni di essere stata contattata da calciatori, che le hanno fatto delle avances piuttosto spinte. Ma la showgirl partenopea le ha sempre rispedite al mittente. La sua fama si è poi accresciuta con i ripetuti book fotografici per svariate case di moda.

Molto attiva, come detto, su Instagram, Ines si caratterizza per delle forme e per una sensualità assolutamente esplosive. Doti che lei, giocando anche con i suoi numerosi followers, non esita a mettere in mostra in maniera provocante. Più volte, la 26enne si è mostrata senza veli ed anche in questo caso non delude i suoi fans. Una delle ultime foto la ritrae distesa sul letto, con il lenzuolo a coprirla soltanto fino a metà schiena. Il suo decolleté dunque si intravede piuttosto prorompente e fa volare la fantasia. Una foto che raccoglie, ovviamente, like e commenti a profusione, e che fa venire voglia di vederne altre. Siamo sicuri che Ines, presto, tornerà a dare un motivo di distrazione più che valido agli italiani costretti in isolamento.

