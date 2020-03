Melissa Satta, i fan la ringraziano: “Ci allevi la tensione!” – FOTO

Melissa Satta sempre più splendente su Instagram, lo scatto di oggi è sensazionale: l’ex velina più sensuale che mai

Giorni davvero molto difficili per l’Italia, alle prese con l’emergenza coronavirus e con una vita letteralmente stravolta fino ad appena un mese fa. Le limitazioni agli spostamenti e l’obbligo di restare in casa il più possibile per debellare i contagi hanno modificato molto le nostre abitudini. In Turchia, insieme al suo Boateng e a suo figlio Maddox, è molto preoccupata anche Melissa Satta, riuscita a partire prima della chiusura dei confini. L’ex velina spesso in questi giorni, tramite stories e post su Instagram, si è dimostrata molto sensibile alla problematica. Ha lanciato infatti diversi messaggi di incoraggiamento e di amore all’Italia, segnalando anche problematiche particolari in Sardegna, dove fronteggiare l’emergenza risulta difficile negli ospedali.

Melissa, di quando in quando, fa anche a ‘modo suo’ per tenere su il morale dei suoi followers. Anche in questo periodo particolare, non mancano scatti estremamente sensuali da parte sua. Stamani, in particolare, è apparsa bella come non mai in terrazza, a prendere il sole in bikini. Pelle abbronzata e forme assolutamente da togliere il fiato. I fan hanno apprezzato, eccome, con like e commenti di ammirazione, ma anche spiritosi. Un follower in particolare ha commentato: “Grazie dea Melissa per aiutarci ad alleviare la tensione in questi giorni di quarantena!”.

