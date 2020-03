Tutti pazzi per Diletta Leotta: “Facciamo smart working insieme!” – FOTO

Diletta Leotta, bloccata a casa come tutti, continua a lavorare con il suo pc: il post su Instagram scatena i commenti dei followers

Sono giorni in cui l’emergenza coronavirus, oltre a preoccupare tutto il mondo per l’aumento dei casi di contagio e dei morti, ha stravolto le nostre vite. Spostamenti limitati e ridotti al minimo, strade deserte, attività commerciali e luoghi di ritrovo chiusi. E se da un lato il #restiamoacasa ci riconsegna una quotidianità con ritmi meno frenetici, lo fa lasciandoci un interrogativo sulla nostra capacità di adattarci, anche nello spazio delimitato dalle nostra mura domestiche. Con un’esperienza che per più di qualcuno non era ancora diventata realtà: quella dello smart working.

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta: “Ricordo momenti stupendi”, i fan impazziscono – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Miriam Leone allo specchio, foto in intimo pazzesca e annuncio importante – FOTO

Si tratta, ormai lo saprete, della modalità di lavoro telematico da casa, sfruttando il proprio personal computer e una connessione ad internet. Un’abitudine che se prima dell’emergenza non era ancora profondamente radicata nel nostro tessuto sociale, ora stiamo imparando a conoscere. Lo sta facendo anche Diletta Leotta, la popolare conduttrice sportiva di DAZN, alle prese col lavoro domestico. La bella siciliana ha postato su Instagram una foto che la ritrae impegnata al computer e prendere appunti. Non manca un certo tocco di ironia, osservando l’eleganza che sempre la contraddistingue dalla vita in su, con giacca, occhiali e un top molto sobrio, per apparire sempre inappuntabile in videoconferenza, e la ‘comodità’ casalinga di pantaloncino e calzini dalla vita in giù. Situazione che probabilmente contraddistingue molti lavoratori da casa. I suoi fan su Instagram, comunque, non hanno dubbi: “Facciamo smart working insieme!”

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, l’appello dei fan: “Facciamo la quarantena insieme!” – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, in lingerie è da sogno: “Cosa guardi?” – FOTO