Miriam Leone ha postato su Instagram una foto decisamente diversa dalle altre, non solo perché ritrae il suo fisico incredibile con addosso dell’intimo

Miriam Leone si è ormai affermata come attrice di grande talento, per questo il suo nome è tra i più apprezzati e ricercati nel mondo del cinema in Italia. Vincitrice di Miss Italia nel 2008, la siciliana si è dapprima imposta come presentatrice di trasmissioni televisive molto note come Uno Mattina Estate e Mattina in Famiglia per poi affermarsi come attrice.

L’abbiamo vista nel piccolo schermo nella serie tv ‘Sky‘ 1994, sequel di 1992 e 1993. Anche sui social la splendida Miriam fornisce spesso nuovi contenuti su Instagram che ricevono sempre molti apprezzamenti. Lo testimoniano i migliaia di ‘like‘ ed i tantissimi commenti positivi ogni volta che l’attrice pubblica nuovi post.

Miriam Leone, foto meravigliosa e didascalia da applausi: “Tutti a casa”

Come non citare poi le sue ‘stories‘, anch’esse davvero interessanti. Come quella che la mostra recentemente in intimo di pizzo bianco davanti a uno specchio. Si tratta di una foto che non solo lascia a bocca aperta i suoi follower, come spesso accade, ma lancia anche un messaggio veramente importante. Sull’immagine in questione si legge: “Tutti a casa“.

La donna con questa chiara frase invita i suoi ammiratori a seguire i provvedimenti del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Come altri vip, arche Miriam sfrutta la sua grande popolarità a fin di bene, lanciando un appello a tutela della salute di tutti. Scrivendo quelle parole sul suo scatto, la Leone dimostra anche che lei, come la stragrande parte degli italiani, rispetta il decreto del Governo restando chiusa in casa e passando il tempo a intrattenere i suoi tanti seguaci con foto pazzesche.

