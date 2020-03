Matteo Salvini è pronto a voltare le spalle al governo di Giuseppe Conte. Secondo delle voci ai piani alti: “Anche Matteo Renzi non ne può più”

Non basta il Coronavirus a mettere in bilico l’Italia, si aggiungono anche i problemi politici che anche in questa situazione non vengono accantonati. Sergio Mattarella deve fare i conti anche con Matteo Salvini. Il leader leghista sarebbe tentato di dare una spallata al governo di Giuseppe Conte. Secondo Il Giornale, voci dai piani alti aggiungono: “Anche Matteo Renzi non ne può più del premier e potrebbe seguirci“. Queste sono le parole che Salvini avrebbe riferito. Proprio per questo il Capo dello Stato sarebbe preoccupato. Ma l’ex ministro rassicura il Colle. Il colloquio è “cordiale e cortese”, si legge in una nota di via Bellerio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragedia nella notte: l’estremo gesto di un giovane ragazzo

La telefonata tra Matteo Salvini e Mattarella

Il Presidente della Repubblica continua a sottolineare che c’è bisogno di una maggiore unità nazionale e lo ribadisce anche a Salvini, durante una chiamata. Sarà fondamentale un colloquio tra i due perché – riporta Il Giornale – è del tutto evidente che un simile atteggiamento in un momento tanto delicato non fa che alimentare polemiche e incertezze, indebolendo ancora di più il governo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, calano i contagi ma aumentano i morti

Il messaggio del leader leghista

Intanto Matteo Salvini lancia un messaggio agli italiani. In questa situazione di emergenza serve una “cabina di regia“. “I fatti – ha osservato – sono che ad oggi sindaci, governatori, croce rossa, alpini, hanno fatto un lavoro pazzesco ma manca una cabina di regia unica che non è quella della Protezione Civile – prosegue – E’ un momento unico nella storia e nei momenti unici occorre coinvolgere tutti, ascoltare tutti, far lavorare tutti quelli che vogliono farlo, perché non lo si sia fatto fino ad oggi è stato un errore, non do interpretazioni politiche o sociologiche”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, contenimento previsto entro il 6 maggio