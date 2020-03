Fu presentata ufficialmente nel 1925 ma da allora la televisione si è evoluta ed ha cambiato le vite dei cittadini del mondo

La televisione spegne ben 95 candeline. Era il 25 marzo 1925 quando l’ingegnere scozzese John Logie Baird che l’aveva creata l’ha mostrata pubblicamente. Un evento unico che si è svolto nel grande magazzino Selfridges di Oxfort Street a Londra. L’uscita ufficiale di quell’elettrodomestico che avrebbe cambiato per sempre la vita delle famiglie.

Lo studioso ha pubblicato le sue ricerche sulla trasmissione dell’immagine. Ha spiegato di aver utilizzato uno speciale disco bucherellato, inventato dal tedesco Paul Gottlieb Nipkow nel 1883. È Baird dunque colui che è considerato il padre della televisione.

Fu anche lui, infatti, ad inaugurare la prima trasmissione televisiva. A prestarsi all’esperimento un fattorino che lavorava con lui. La sua immagine viene così trasmessa grazie alla tv. L’hanno dopo Baird riesce a trasmettere da una stanza all’altra il viso della sua socia Daisy Elizabeth Gandy. Davanti a lui gli scienziati della Royal Institution e alcuni giornalisti.

E su questa scia lo studioso va avanti fino a realizzare la prima trasmissione televisiva transoceanica, da Londra a New York. E poi anche le prime immagini a colori sono frutto dei suoi studi.

La televisione, tra evoluzione e diffusione

Dai primi esperimenti di Baird ad oggi tante cose sono cambiate. La sua era una televisione elettronica oggi si parla di digitale. Davvero tanta acqua è passata sotto i ponti perché non solo tanti milioni di spettatori si sono aggiunti al pubblico ma anche perché la televisione si è evoluta. Dalle prime trasmissioni regolari alle dirette fino ai collegamenti esterni, cuore oggi delle trasmissioni televisive.

Ma la televisione si è fatta sempre amare e in breve tempo è diventata anche lo strumento del popolo. Dagli iniziali 80 mila strumenti solo in Italia oggi è praticamente in tutte le case degli italiani. Se prima era un bene di lusso oggi è solo una piccola coccola che tutti possono permettersi.

La televisione è entrata a piccoli passi nelle case di tutti e ci ha conquistato grazie anche a programmi di intrattenimento come i quiz televisivi ed i film. Intramontabile il Lascia e raddoppia di Mike Bongiorno. Senza poi parlare dell’informazione con i tg. Sono arrivate anche le soapopere e i reality, vera rivoluzione degli anni Duemila.

E anche oggi nell’epoca del web e dei social la tv rimane uno degli strumenti più adorati dagli italiani.

