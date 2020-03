Coronavirus, quando è previsto il rientro a scuola? Non prima di maggio. Lucia Azzolina afferma: “serve sicurezza per tutti”

Molti studenti si domandano quando e se sarà possibile tornare a scuola e terminare l’anno scolastico tutti insieme. Ci sono alcune ipotesi in gioco: inizio aprile, metà aprile o addirittura maggio, chiusura definitiva fino a settembre. La situazione epidemiologica di certo non aiuta, anzi fa suppore con sicurezza che l’apertura delle classi il 6 aprile è quasi impossibile. Martedì 25 marzo, durante il question time alla Camera, Lucia Azzolina, la ministra dell’istruzione, ha senza dubbio fatto capire che i tempi non saranno brevi: “La data di riapertura delle scuole, lo ribadisco, si avrà quando il quadro epidemiologico lo consentirà, garantendo quindi la massima sicurezza a tutti gli studenti“.

La stessa ministra ha poi parlato degli esami di maturità 2020: “Ho chiesto agli uffici del ministero di predisporre più piani d’azione in base a diversi scenari possibili legati alla data di riapertura delle scuole”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, perché in Italia il modello cinese non è replicabile

Coronavirus, ipotesi sulla scuola

Intanto la ministra dell’istruzione insiste sulla didattica a distanza che sembra ormai aver preso piede e soddisfare studenti e insegnanti. “E’ strumento che permette percorso di apprendimento – ribadisce Azzolina – ma anche per portare la voce rassicurante dell’insegnante ai ragazzi che vivono un momento di disorientamento“. In questo momento è l’unica rassicurazione che la ministra può dare agli italiani che si sono già rassegnati riguardo al prolungamento della chiusura delle scuole. Tutto dipende dalla diffusione del virus e dell’andamento della curva dei contagi. I dati delle ultime giornate, emessi dalla Protezione civile e pubblicati dal ministero della Salute, sono in calo. Ma non devono illudere. 74.386 persone hanno contratto il virus, ora la cosa più importante è rimanere a casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, Conte alle zone più colpite: “Ancora presto per dire quando ne usciremo”