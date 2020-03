La nipotina Francesca ha scritto una letterina ai nonni ricoverati in ospedale a Prato per Covid-19 consegnandola a una dottoressa che gliel’ha letta

Una bambina, di nome Francesca, ha commosso tutti. La piccola ha scritto una lettera ai propri nonni, ricoverati a Prato perché contagiati da Covid-19. La bimba ha quindi consegnato la letterina a una dottoressa. Quest’ultima, medico che lavora all’ospedale Santo Stefano della città toscana, si è trasformata in postino. La donna infatti ha letto la missiva ai due anziani, marito e moglie che si trovano ricoverati nella stessa camera.

Nella lettera si legge. “Cari nonni non so nemmeno se siete insieme, comunque ciao a tutti e due. Noi stiamo bene, quindi non preoccupatevi, siete in ottime mani e sono certa che starete bene anche voi“. Così inizia la letterina che poi prosegue. “Avete cresciuto due figlie forti e quattro nipoti altrettanto forti. E tutta la nostra forza ce l’avete data voi da sempre. Anche se non possiamo vedervi e parlarvi, sappiate, anzi ricordatevi sempre che vi aspettiamo qui e vi vogliamo tutti un mare di bene. Un bacio grande a tutti e due. Francesca“.

Covid-19, letterina della nipotina ai nonni ricoverati. La dottoressa: “Momenti emozionanti per loro e per noi”

Queste le parole scritte dalla nipotina e lette dalla dottoressa che racconta. “Ieri ho iniziato il mio turno di lavoro in ospedale, tutte le mattine nel nostro reparto ritiriamo la biancheria e gli oggetti personali dei pazienti ricoverati. Ci sono consegnati, in contenitori chiusi e con le dovute precauzioni, dai loro familiari che non possono entrare nel nostro settore“.

Quindi la sorprendente scoperta. “Tra gli oggetti ho trovato la letterina di Francesca per i suoi nonni ricoverati. Così gli ho letto la lettera della nipotina. Sono stati momenti emozionanti per loro e per tutti noi. Abbiamo visto nei loro occhi tanta commozione ma anche un po’ di serenità. In questo momento c’è tanto bisogno“.

