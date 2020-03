L’app anti-contagio si potrà scaricare gratuitamente accedendo allo store di Apple o Google. Darà la possibilità agli utenti di ricostruire i movimenti

E’ l’ultimo giorno utile per la call, ossia la chiamata, per tutte quelle aziende che possano offrire soluzioni tecnologiche adeguate per il monitoraggio e la tracciabilità dei movimenti dei cittadini in tempi di coronavirus. Il ministero dell’Innovazione Pisani ha cercato di fare il più in fretta possibile per dare una soluzione. Con questo tipo di soluzione, si può tenere lontano chi è potenzialmente contagiato o chi è in quarantena. Al momento sono arrivate circa 60 offerte sul sito, e da qui alla fine della settimana, al massimo all’inizio della prossima, verrà scelta la proposta più adeguata alle esigenze di privacy, tutela della salute, contenimento del contagio.

L’app anti-contagio: parla il ministro

«Abbiamo chiesto al settore del digitale di proporre idee e progetti che abbiano già avuto un impiego. E stiamo parlando con le aziende di telecomunicazione – ha spiegato la ministra Paola Pisano – Si tratta di app, ma anche di strumenti di analisi dei dati e di telemedicina. C’è una difficoltà nella raccolta e nell’utilizzo delle informazioni. Eppure prendere decisioni partendo dai dati è fondamentale, anche perché sono poi gli unici che possono dire se la scelta è stata quella giusta». Si chiama Webatek Spa è un’azienda della Valtellina che ha ideato l’applicazione per smartphone per provare a limitare i contagi. L’app si potrà scaricare gratuitamente sui nostri smartphone accedendo allo store di Apple o Google. Darà la possibilità agli utenti di ricostruire i movimenti e gli eventuali contatti avuti permettendo alle autorità di poter risalire a ritroso fino al “paziente zero”. Lo scopo è chiaramente limitare il più possibile il contagio.

Leggi anche > Coronavirus, le dritte di Naomi Campbell

Leggi anche > Smart working di coppia