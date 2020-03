Trovata la soluzione per spianare la strada al vaccino Il ministro degli esteri Luigi Di Maio auspica una grande alleanza internazionale

Il lavoro con gli altri Stati è fondamentale in tempi di emergenza. Occorre reperire strumenti sul mercato e poi bisogna cercare le risorse economiche in seno all’Unione. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio auspica una grande alleanza internazionale contro il virus per mettere a punto il vaccino. Lo dice al Corriere della Sera il pentastellato dopo la videoconferenza con i colleghi del G7 sull’emergenza Covid-19. “Noi siamo disponibili a condividere la nostra conoscenza – assicura il titolare della Farnesina, – ma devono farlo tutti: la corsa al vaccino non può essere individuale. Questa è una guerra dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico”. “Cina e Russia ci aiutano. No polemiche, è Realpolitik”.

Trovata la soluzione per spianare la strada al vaccino: le alleanze

A proposito di alleanze trasversali e delle polemiche suscitate dagli interventi di Cina e Russia il ministro sottolinea: “Non ho tempo per le polemiche. Qui non ci sono nuovi scenari geopolitici da tracciare, c’è un Paese che ha bisogno di aiuti e altri Paesi che ci stanno aiutando. Gli Stati Uniti, Francia e Germania. E la Russia, da cui sono arrivati aiuti dopo la telefonata tra Conte e Putin. E questo vale anche per la Cina, che è la stata la prima a rispondere. Non è questione di guerra fredda, è la realtà. O Realpolitik, la chiami come vuole”. “Fuori dal mondo idea di nuovo governo” Circa l’ipotesi di un governo di unità nazionale con Mario Draghi precisa: “Trovo fuori dal mondo che qualcuno si metta a parlare adesso di nuovi governi. Stiamo attraversando qualcosa che non ha precedenti nella storia, abbiamo preso misure che non hanno precedenti e si costruisce un film sul prossimo governo? “La strada da seguire è quella dell’unità – ha aggiunto il ministro – bisogna remare tutti nella stessa direzione”.

