Marco Materazzi: “La testata di Zidane? Vi dico il perché”

Durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Marco Materazzi ha parlato della testata subita da Zidane durante la finale del Mondiale 2006.

In un periodo di assoluta emergenza a causa del coronavirus si susseguono le dirette Instagram anche di vari personaggi noti costretti a stare in casa per via delle misure di contenimento del contagio. In una di queste hanno parlato i due ex giocatori Fabio Cannavaro e Marco Materazzi, entrambi campioni del mondo con l’Italia nel 2006. Tra i vari argomenti affrontati dai due ex calciatori c’è anche legato alla testa di a Zidane a Materazzi durante la finale di Berlino, che provocò l’espulsione del centrocampista francese.

Leggi anche —> Juventus, quarantena finita: altri giocatori potrebbero lasciare Torino

Diretta Instagram Cannavaro-Materazzi: l’ex difensore dell’Inter torna sulla testata subita da Zidane al Mondiale 2006

Tutti ricorderanno la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale tra Italia e Francia nel Mondiale 2006 in Germania. In molti si sono chiesti cosa possa aver scatenato quel gesto che ha fatto il giro del mondo. Sull’argomento è tornato il difensore italiano Materazzi nel corso di una divertente diretta su Instagram con l’allora compagno di Nazionale Fabio Cannavaro. “Io non gli ho fatto niente, io volevo solo che non saltasse. Perché nel primo tempo supplementare, sai di chi è la colpa, di Rino Gattuso. Nel colpo di testa nel primo tempo, Rino si è arrabbiato con me ma io non c’entravo niente. Se io lo facevo risaltare Zidane, Rino mi ammazzava. Mi è venuto addosso, si è aggrappato e a quel punto lui mi ha detto ‘se vuoi la mia maglietta te la dò dopo’. Allora io gli ho risposto: ‘Non voglio la tua maglia, preferisco *** a ***’. E allora è andata così“.

Materazzi poi ha proseguito spiegando: ” Non pensavo mai potesse arrivare a tutto questo, la mia fortuna è che non me ne sono reso conto, altrimenti conoscendomi avrei reagito e sarei stato espulso anche io. Se mi sono rivisto con lui? No, no. Mezza volta per sbaglio, ma non è un problema. Anzi, io gli faccio solo i complimenti per quello che ha fatto poi da allenatore“.

Leggi anche —> Covid-19, clamorosa richiesta del capo ultrà dell’Atalanta

I due giocatori hanno parlato anche dell’emergenza sanitaria e Cannavaro ha ricordato che la cosa fondamentale al momento è quella di rimanere a casa per cercare di limitare il contagio. “Tampone solo ai ricchi? No, non è così. Io – afferma Materazzi- non l’ho ancora fatto. Purtroppo te lo fanno solo se sei in una situazione disperata“.