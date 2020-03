Coronavirus, la Protezione Civile comunica i numeri dell’epidemia al 27 marzo – DIRETTA

La Protezione Civile, oggi venerdì 27 marzo, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

La Protezione Civile comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00. Non sarà neppure oggi a tenere la consueta conferenza Angelo Borrelli, che si sta riprendendo dai lievi sintomi febbrili accusati nei giorni scorsi.

IN AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento della Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 26 marzo

La Protezione Civile ha comunicato, nella giornata di ieri che i casi positivi in totale erano saliti a 62.013 . Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 8.166 cioè a dire 662 in più in 24 ore. Anche il numero dei guariti era salito a 10.361.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 mercoledì 25 marzo

I direttori del Dipartimento della Protezione Civile, Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo hanno riferito che le persone positive nella giornata di mercoledì 25 marzo erano 57.521, ossia 3.491 in più di martedì. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 7.504 . Anche il numero dei guariti era salito: 9.362 in totale su tutto il territorio nazionale.

Covid-19, parla l’esperto sul ritorno alla normalità: c’è una data ben precisa

Quand’è che potrà tornarsi alla normalità? Durerà per sempre questa emergenza? Questo è l’annoso quesito che la stragrande maggioranza dell’umanità si sta ponendo. A fornire una previsione sui tempi di ripresa ci ha pensato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. L’epidemiologo, professore all’università di Pisa ed ora a capo della task force regionale per l’emergenza coronavirus in Puglia ha individuato un momento ben preciso. “La mia speranza è questa: riuscire a passare il grosso picco epidemico e nel frattempo che venga fuori il vaccino“. Per il porfessor Lopalco è questo l’obbiettivo, è questo l’esatto momento in cui si uscirà dall’emergenza: lo sviluppo di un vaccino e null’altro che potrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno.

Covid-19, sospetti riguardo alla Fiera del gelato a Rimini

Da giorni circola la notizia che la Fiera del gelato Sigep tenutasi a Rimini dal 18 al 22 gennaio potrebbe avere a che fare con il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 in Italia. La supposizione nascerebbe da una riflessione di Selvaggia Lucarelli per la redazione Tpi. La giornalista avrebbe notato che gli stand di Codogno e Whuan nel corso dell’evento si trovavano nello stesso padiglione La replica degli organizzatori dell’evento non si è fatta attendere.

Covid-19, nuova autocertificazione: il modulo in vigore dal 26 marzo – VIDEO

Un nuovo modulo, il quarto dall’introduzione della limitazione degli spostamenti per gestire l’emergenza da Covid-19. A seguito del nuovo Dpcm emanato da Giuseppe Conte, ora i cittadini dovranno indicare la Regione di provenienza e quella nella quale intendono spostarsi. Il capo della Polizia Franco Gabrielli aveva già preannunciato ai Prefetti le nuove misure.

Covid-19, deputato scoppia in lacrime a Montecitorio: la ragione del cedimento emotivo

Daniele Belotti, deputato della Lega e tifoso sfegatato dell’Atalanta, è scoppiato in lacrime durante una seduta della Camera. L’evento ripreso dalle telecamere non è passato inosservato. Raggiunto da Il Corriere della Sera, il noto politico ha spiegato le ragioni del “cedimento”. Lui, bergamasco DOC, sta vivendo con immenso dolore: il dramma della sua città, uno dei focolai dell’epidemia.

Covid-19, clamorosa richiesta del capo ultrà dell’Atalanta

L’emergenza coronavirus ormai da settimane sta mettendo a dura prova il sistema sanitario in Lombardia, attualmente la regione più colpita dall’epidemia. A Bergamo, la provincia dove si contano più casi, la situazione risulta drammatica, basti pensare che per fronteggiare l’alto numero di decessi è stato richiesto ai mezzi dell’esercito di trasportare i feretri in altre regioni per provvedere alla cremazione. Considerato quanto sta accadendo lo storico capo ultrà dell’Atalanta Claudio Galimberti ha pubblicato una lettera sulla pagina Facebook “Sostieni la Curva” in cui effettua una richiesta che ha spiazzato i tifosi della Dea.

