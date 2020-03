Covid-19, deputato scoppia in lacrime a Montecitorio: la ragione del cedimento emotivo

Il deputato Daniele Belotti, leghista e tifoso dell’Atalanta, si è lascito andare ad un pianto autentico durante un seduta della Camera: intervistato da Il Corriere della Sera ha spiegato il motivo.

Daniele Belotti, deputato della Lega e tifoso sfegatato dell’Atalanta, è scoppiato in lacrime durante una seduta della Camera. L’evento ripreso dalle telecamere non è passato inosservato. Raggiunto da Il Corriere della Sera, il noto politico ha spiegato le ragioni del “cedimento”. Lui, bergamasco DOC, sta vivendo con immenso dolore: il dramma della sua città, uno dei focolai dell’epidemia.

Il pianto in aula di Daniele Belotti, deputato leghista: il dolore per la sua Bergamo

Non ha retto al dolore per l’attuale situazione il deputato leghista Daniele Belotti. Durante una seduta a Montecitorio, il noto politico bergamasco si è lasciato andare all’emozione. Un pianto autentico quello di Belotti che sta vedendo la sua città natale flagellata dall’epidemia.

Il deputato, raggiunto da Il Corriere della Sera, ha rilasciato in merito una toccante intervista. Daniele Belotti ha affermato che il momento è drammatico. Bergamo, ora centro dell’epidemia, sta cadendo sotto i colpi del virus. Sono di pochi giorni fa le drammatiche immagini dei camion dell’esercito che trasportano le salme dei deceduti.

Eppure afferma Belotti una reazione c’è stata. Una reazione da parte della comunità di cui andare davvero fieri. Il deputato ha affermato a Il Corriere della Sera che numerose sono le persone accorse all’ospedale da campo degli alpini per dare il proprio contributo. Questo è sintomo di immensa solidarietà.

Le domande diventano poi più personali. Al deputato viene chiesto se a causa dell’epidemia ha perso qualche familiare. La risposta è sconcertante: “No, ma ho perso decine e decine di amici, conoscenti, militanti della Lega, amministratori. Ogni giorno – riporta Il Corriere della Sera– apprendo della scomparsa di 7-8 persone che conoscevo. È terribile”.

Bergamo epicentro anche a causa della partita Atalanta-Valencia

Da giorni ormai circola la più che plausibile ipotesi che la partita di Champions League Atalanta-Valencia abbia agevolato il contagio nel bergamasco. Daniele Belotti, oltre che deputato della Lega, è anche un tifoso della Dea. Proprio per tale ragione ha affermato di essere anch’egli certo che il match possa aver contribuito al diffondersi del virus. “Quella partita l’hanno vista 45 mila persone allo stadio ma altre migliaia nei bar e nelle case. È stata una grande festa della comunità bergamasca”.

Non nasconde il rammarico per aver solo adesso compreso che è uno dei momenti più felici per la città sia stato l’evento che l’ha fatta sprofondare nel baratro.

Ora bisogna ripartire con una nuova consapevolezza ad avviso di Daniele Belotti. Da oggi in poi, saranno molte le convinzioni a dover cambiare. In primo luogo, ha riferito a Il Corriere il deputato, che bisogna sradicare l’idea che le epidemie si diffondano solo nel Terzo Mondo. In secondo luogo sarà necessario prendere importanti provvedimenti che permetteranno, qualora dovesse malauguratamente accadere di nuovo, di fronteggiare un’emergenza di tal genere.

L’Italia dovrà asciugarsi le lacrime, rialzarsi e ripartire. Non è più il tempo di rimuginare sugli errori commessi, ora bisogna guardare al futuro.