Covid-19 Protezione Civile, aggiornamento numeri dell’epidemia al 26 marzo – DIRETTA

La Protezione Civile, oggi giovedì 26 marzo, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

La Protezione Civile comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00. Non sarà neppure oggi a tenere la consueta conferenza Angelo Borrelli, che nella giornata di ieri ha accusato lievi sintomi febbrili. È di stamane la notizia che il risultato del tampone, fortunatamente, non ha riscontrato la sua positività al virus.

L’aggiornamento della Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 25 marzo

I direttori del Dipartimento della Protezione Civile, Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo hanno riferito che le persone positive erano 57.521, ossia 3.491 in più di martedì. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 7.504 . Anche il numero dei guariti era salito: 9.362 in totale su tutto il territorio nazionale.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 martedì 24 marzo

Il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli ha reso noto che martedì 24 marzo, i soggetti positivi avevano raggiunto i 54.030. Aggravato risultava anche il bilancio delle vittime, giunte a 6.821. Cresciuto parallelamente anche il numero dei guariti, giunto a 8.326.

Coronavirus, il risultato del tampone di Angelo Borrelli

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli si è sottoposto al tampone per il Covid-19 risultato negativo. Il capo della Protezione Civile aveva eseguito il test dopo aver manifestato dei sintomi febbrili che lo avevano costretto a non prendere parte alla conferenza stampa di ieri, mercoledì 25 marzo. A diramare il consueto bollettino relativo all’epidemia di coronavirus sono stati i direttori di dipartimento Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo. A rendere nota la negatività del tampone rino-faringeo effettuato da Borrelli è stato il Dipartimento della Protezione Civile attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo.

Covid-19 i numeri reali del contagio sono maggiori rispetto a quelli diffusi

Presentano i sintomi tipici da Covid-19, restano in isolamento domiciliare, ma non vengono sottoposti al tampone. Sono i cosiddetti casi sommersi ossia coloro che non rientrano nei conteggi ufficiali dei numeri diffusi sull’epidemia. Ciò implicherebbe, dunque, come diretta conseguenza che la diffusione del Covid-19 avrebbe una portata di gran lunga maggiore di quella ad oggi nota.

In ordine a tale circostanza hanno manifestato il proprio pensiero il presidente dell’ordine dei medici di Bergamo Guido Marinoni ed il virologo Fabrizio Pregliasco.

Coronavirus, si suicida dopo i risultati del tampone

Un uomo di 73 anni a Cremona, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19, ha deciso di suicidarsi lanciandosi dalla finestra dell’ospedale. L’anziano era ricoverato all’ospedale Maggiore. Stando alle prime indiscrezioni l’uomo si sarebbe suicidato a causa del timore di aver contagiato uno dei suoi cari. Al vaglio degli inquirenti ora testimonianze e dinamica dei fatti.

Coronavirus, il tasso di mortalità più alto a Massa Carrara

In Toscana, nella provincia di Massa Carrara, si registra il più alto tasso di mortalità da Covid-19. L’11,1% tra i casi accertati sarebbe deceduto: tale dato ha portato a 35 il numero delle vittime. La provincia, dunque, registra il più alto tasso di letalità della Regione. A seguire 8,6% per Pistoia, 5,6% Pisa e Livorno 5,5%.

Coronavirus, difficile tornare a scuola prima di maggio

Quanto alla riapertura delle scuole, ieri martedì 25 marzo, Lucia Azzolina, ministra dell’istruzione, ha avvertito che i tempi non saranno brevi: “La data di riapertura delle scuole, lo ribadisco, si avrà quando il quadro epidemiologico lo consentirà, garantendo quindi la massima sicurezza a tutti gli studenti”.

La ministra ha poi parlato degli esami di maturità 2020: “Ho chiesto agli uffici del ministero di predisporre più piani d’azione in base a diversi scenari possibili legati alla data di riapertura delle scuole”.

