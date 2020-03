Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, è risultato negativo al tampone per il Covid-19 effettuato dopo aver manifestato sintomi febbrili.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli si è sottoposto al tampone per il Covid-19 risultato negativo. Il capo della Protezione Civile aveva eseguito il test dopo aver manifestato dei sintomi febbrili che lo avevano costretto a non prendere parte alla conferenza stampa di ieri, mercoledì 25 marzo. A diramare il consueto bollettino relativo all’epidemia di coronavirus sono stati i direttori di dipartimento Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo. A rendere nota la negatività del tampone rino-faringeo effettuato da Borrelli è stato il Dipartimento della Protezione Civile attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo.

Covid-19, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli negativo al tampone: il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile con un comunicato pubblicato stamane sul proprio sito ha reso noto che il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone rino-faringeo per il Covid-19. Il capo della Protezione Civile si era sottoposto al test dopo aver manifestato ieri dei sintomi febbrili che lo avevano costretto a saltare la consueta conferenza stampa per diramare il bollettino dell’epidemia nel nostro Paese.

“Il dott. Borrelli – si legge nel comunicato sul sito del Dipartimento- che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi. Il Dipartimento – conclude la Protezione Civile – continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto“.

A tenere la conferenza stampa di ieri per rendere noti i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia, sono stati i direttori di dipartimento Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo. Non sono state fornite, invece, informazioni in merito alla conferenza di oggi. Nell’eventualità in cui quest’ultima dovesse tenersi, potrebbero essere presenziata dai due direttori di dipartimento Miozzo e D’Angelo.

Borrelli si era già sottoposto a degli accertamenti, anch’essi risultati negativi, sabato scorso dopo la scoperta di 12 casi positivi all’interno del Dipartimento. In seguito alla positività dei dipendenti, la Protezione Civile aveva avviato tutte le procedure di tutela previste, tra cui quella di effettuare i test.

