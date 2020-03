Circola sul web uno scatto che ritrarrebbe Michael Jackson vivo e vegeto, a più di 10 anni di distanza dall’annuncio della morte. C’entra sua figlia Paris.

I soliti complottisti spuntano ovunque. Ed ancora alcuni di loro continuano a parla di un Michael Jackson per nulla morto e che avrebbe solamente inscenato il proprio decesso. Per motivazioni non meglio precisate. Il re del pop scomparve il 25 giugno 2009 nei pressi di Los Angeles, in California. Sin dai primi mesi da quel triste evento ci fu chi giurava di avere visto Michael Jackson adeguatamente camuffato per non farsi riconoscere. “Era lui, era vivo” le parole che in più di uno hanno ripetuto in questi 10 e passa anni.

Michael Jackson, la foto della figlia Paris che fa discutere: “È lui”

Un post condiviso da PK (@parisjackson)

Anche alcuni giornali molto diffusi, come il britannico Daily Star, si sono interessati alla vicenda. In particolar modo seguendo i movimenti social di Paris Jackson, figlia dell’immortale artista autore di hit leggendarie come ‘Thriller’. La ragazza, ormai già qualche anno fa, pubblicò sul proprio profilo personale Instagram un selfie in cui lei stessa si mostrava nel corso di un viaggio compiuto in auto durante una mattina d’estate. Alle sue spalle, sul sedile posteriore, fa capolino un individuo in penombra che sembra avere dei tratti in comune con suo padre.

Un post condiviso da PK (@parisjackson)

C’è chi subito ha pensato a Michael Jackson e chi invece era convinto che si trattasse di una bufala, evidenziando come l’accostamento fosse una forzatura basata su niente di concreto. Qual è la verità? Noi propendiamo per quello che riportano le fonti ufficiali: quel 25 giugno 2009 il cantante venne trovato morto.