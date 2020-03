Papa e la benedizione a San Pietro, in cielo appare la Madonna – VIDEO

La Madonna appare durante la benedizione del Papa a San Pietro? Questo è ciò che accaduto ieri durante la benedizione suggestiva che Papa Francesco ha tenuto sul sagrato della Basilia di San Pietro. Un’immagine incredibile quella di Sua Santità da solo in quella piazza che è solitamente piena di gente, di turisti e di fedeli, sull’asfalto bagnato per la pioggia. Un momento davvero emozionante che ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone.

Al termine della benedizione “urbi et orbi”, solitamente impartita dal Pontefice a Pasqua e a Natale, per l’indulgenza plenaria. Un momento unico e che verrà ricordato nel tempo, rimanendo nella storia. In particolar modo perché, alla fine, i fedeli hanno notato qualcosa di davvero incredibile. Nel cielo su San Pietro, una nuvola sembra aver preso forma della Madonna. Che sia suggestione o altro, è stato comunque qualcosa di assurdo e che ha fatto parlare e impazzire tutti i social network. Questo è accaduto proprio mentre il Pontefice diceva: “Perché avete paura? Non avete fede?”. Una luce immobile che man mano ha preso quella forma familiare che noi tutti conosciamo. Che si tratti di suggestione o no, oppure il bisogno, la necessità di credere in qualcosa più grande di noi, è un messaggio di speranza e di voglia di tornare a vivere e superare questi giorni terribili.

Su Facebook, Twitter e Instagram ci sono state persone che ci hanno creduto e altre che hanno preso in giro questo accaduto scrivendo che non c’è bisogno di immaginare cose. C’è chi dice che, anche se si fosse trattata di una semplice suggestione, è comunque sempre bello in questo momento credere e aggrapparci a qualcosa.