Codacons VS Ferragnez. Roberto Burioni: “Il Codacons se la prende con Fedez e Ferragni confermando il suo costante impegno a favore dei virus”

Da giorni è iniziata una guerra tra il Codacons e i Ferragnez. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, avrebbe chiesto delucidazioni sulla donazione che la coppia più amata dal web ha indetto per l’ospedale San Raffaele. L’associazione vuole dei chiarimenti riguardo alla realizzazione della nuova terapia intensiva. I soldi provengono dalla donazione o la struttura ha anticipato la somma, in attesa di ottenere la cifra promessa? A tale domanda ha risposto il virologo Roberto Burioni, che attraverso un tweet scrive: “Il Codacons se la prende con Fedez e Chiara Ferragni – dice – confermando il suo costante impegno a favore dei virus“.

Codacons vs Ferragnez, è guerra

Da giorni si è accesa la discussione tra i due. Il Codacons si è scagliato contro la raccolta fondi dei Ferragnez che in pochissimi giorni ha fruttato ben 4 milioni di euro. Moltissime persone hanno sostenuto la coppia e pochi l’associazione. “E’ necessario fare chiarezza nell’interesse di chi, in buona fede, dona soldi per aiutare la sanità italiana – afferma il Codacons – ed è giusto che sia reso noto quanto dei soldi raccolti da Fedez e Chiara Ferragni sia stato già elargito al San Raffaele ed effettivamente speso, e quanto invece rimanga in mano ai privati”. Non tarda ad arrivare la risposta del rapper su Instagram: “Sul loro sito ufficiale hanno avviato una campagna per supportare il Codacons contro il Coronavirus – ha dichiarato Fedez – “Invece, i soldi vanno direttamente al Codacons, che non si occupa di Coronavirus – continua – In più lo slogan è fateci la donazione così risparmiate sulle tasse“.

Il Codacons se la prende con @Fedez e @ChiaraFerragni confermando il suo costante impegno a favore dei virus. pic.twitter.com/xtXgUI3U0E — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 29, 2020

“Siamo riusciti a tirare su 250mila euro che GoFundMe ha deciso di darci – scrive Fedez – e che abbiamo destinato all’ospedale di Bergamo, di Cremona e al Policlinico di Milano”.