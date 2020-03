La catena di supermercati, in piena emergenza Covid-19, inserisce delle nuove regole sui pagamenti per chi richiede la spesa a casa. Si potrà pagare solo online

Arrivano delle importanti novità sulla consegna a domicilio da parte di Esselunga. Nuove norme per venire incontro e facilitare chi ha bisogno della consegna a casa della spesa in piena emergenza da Covid-19, senza dimenticare le tutele per chi lavora.

La consegna dei beni di prima necessità a casa sta diventando ormai il trend del momento. Le aziende si riorganizzano e propongono sempre più servizi che siano al fianco dei cittadini che devono restare a casa. Uscire il meno possibile ed evitare assembramenti sono le due parole d’ordine al tempo del coronavirus.

Ed ecco che Esselunga porta le buste della spesa direttamente al proprio domicilio ma con alcune limitazioni importanti. L’azienda infatti si sta organizzando per fornire un buon servizio a tutti i cittadini ma anche per tutelare la salute dei suoi addetti.

Chi si occupa della consegna a casa è infatti tra le persone più esposte in questo momento di emergenza. Motivo per il quale l’azienda ha ben pensato di inserire nuove regole per tutelare i suoi dipendenti.

Covid-19, Esselunga: solo pagamenti online per la spesa a casa

Solo pagamenti online e nessuna consegna di contanti per chi vuole ricevere la spesa a domicilio al tempo del Covid-19. Questa la nuova norma che regola gli ordini e le consegne di Esselunga.

L’azienda lo comunica nella pagina dedicata del sito. I pagamenti per chi vuole ricevere i beni di prima necessità a casa sono cambiati. Sì ad ogni tipo di pagamento con carta di credito, compresa la Fidelity Plus. No, invece, a contanti o pagamenti PayPal.

Una norma essenziale e importate in questo momento così particolare di emergenza Covid-19 in cui la corsa alla spesa, anche online, è folle e smaniosa. Con i pagamenti online Esselunga punta a salvaguardare i suoi dipendenti ma anche i cittadini. Un modo sicuro per non avere contatti e tutelare anche gli autisti che effettuano le consegne.

Nelle specifiche del market anche un occhio di riguardo alle fasce più deboli, tra cui gli anziani e disabili.

È a loro, ma non solo, che Esselunga, una delle catene di supermercato più importanti, soprattutto nel Nord Italia viene incontro. Un accredito di soli 3.45 euro per tutte le persone over 70. Questa una delle iniziative della compagnia che affianca anche alla consegna della spesa a casa del tutto gratuita per i disabili.