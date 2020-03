Covid-19, manca solo l’annuncio ufficiale per la proroga della serrata. La riapertura sarà graduale. Il Premier Conte ascolterà il parere degli scienziati

Quasi ufficiale. Giuseppe Conte posticiperà la fine della quarantena. La stretta sarà prorogata probabilmente per altre due settimane. Il blocco resterà sicuramente fino a dopo Pasqua. Gli assembramenti non saranno possibili non solo a Pasquetta, ma anche il 25 aprile e il 1 maggio, per timore di non mandare all’aria tutti i sacrifici fatti fino a adesso. La riapertura sarà graduale, le prossime settimane saranno fondamentali. Il Premier, dopo aver ascoltato il parere del comitato tecnico scientifico, valuterà il piano d’azione.

Covid-19, le ipotesi dopo il 3 aprile

“E’ inevitabile che le misure in scadenza siano prolungate oltre il 3 aprile” afferma il ministro Francesco Boccia, giudicando irresponsabile la richiesta di Matteo Renzi che vorrebbe riaprire le scuole e le fabbriche. Gli esperti parlano chiaro: “Non è il caso di riaprire adesso – ribadisce Franco Locatelli del Css all’Huffpost – neanche parzialmente“. “I primi segnali positivi – afferma il professor Luca Richeldi, pneumologo del comitato tecnico scientifico – devono indurci ad essere più stretti nel rispetto delle misure – continua – “La battaglia è molto lunga, non dobbiamo abbassare la guardia“. Intanto la popolazione spera in una riapertura delle attività commerciali e delle aziende almeno parziale, tutelando comunque gli anziani ma consentendo ai più giovani muoversi. Probabile invece che gli ultimi a riaprire siano i luoghi di svago e aggregazione, come le discoteche o le sale giochi, cinema e ristoranti e bar. Saranno fatte nuove valutazioni riguardanti le attività produttive, per il durissimo contraccolpo economico che il protrarsi del blocco provoca.

Attendiamo la conferenza di Giuseppe Conte, che incontrerà le opposizioni e gli scienziati, per prendere la decisione ufficiale. Noi intanto restiamo a casa.