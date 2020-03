Arrivano direttamente dal nord Europa alcune massime per affrontare al meglio la quarantena al tempo del Covid-19. Spunti interessanti per restare a casa in armonia

In tempo di malinconia e malumori da Covid-19 ci viene in aiuto la positività della Finlandia. Per il terzo anno consecutivo, infatti, è stata definita dal World Happiness Report delle Nazioni Unite come il Paese più felice al mondo. Il grande segreto di questo popolo sta nello speciale rapporto che ha con la sua natura. Ed è questo che influenza molto il modo di affrontare le giornate e la vita, in modo più sereno e armonioso.

E ora che è importante rimanere a casa senza scoraggiarsi alcune “regole” finlandesi possono esserci d’aiuto per trovare la calma interiore, a casa, instaurando un rapporto semplice e inteso, prima con sé stessi e poi con gli altri.

Questa sorta di massime nord europee sono facili e concrete. Non ci vorrà molto per attuarle.

Covid-19, le 5 regole per rimanere a casa in armonia

Rimanere a casa in armonia, al tempo del Covid-19, non è sempre facile. I giorni sembrano tutti uguali e il tempo sembra non passare mai. Grazie ad alcune regole di vita tipiche della Finlandia ritrovare la felicità anche a casa non è affatto difficile.

Secondo i finlandesi la giornata inizia con il piede giusto grazie ad una bella doccia fredda. Questo è un modo per sostituire un bel tuffo in un lago o nel mare del Paese. Loro sono soliti infatti fare il bagno anche in inverno. Il motivo? La sensazione di benessere che si prova quando si esce dall’acqua. La circolazione si riattiva, dicono i finlandesi, e il corpo si sente felice.

I libri e la lettura sono un altro grande “segreto” attraverso cui in Finlandia si raggiunge la felicità. Ora che non si può andare in biblioteca è bene leggere, una strada che donoanuovo senso al mondo. Il Paese, infatti, è la nazione più alfabetizzata al mondo e i suoi cittadini sono tra i più entusiasti sul pianeta ad entrare in una biblioteca.

Anche la cucina può aiutare a vivere meglio, parola dei finlandesi. Secondo le loro regole cucinando del pane e cannella il mondo diventa sicuramente un posto migliore e più gustoso nel quale vivere. È il modo migliore per ovviare alla classica ritualità del Paese che vede ritrovarsi al bar per bere un caffè e mangiare appunto un panino alla cannella cotta al forno con un pizzico di cardamomo. Secondo la tradizione questi panini, chiamati korvapuusti, sono considerati un perfetto “comfort food”.

Infine altro mantra di questo periodo è quello di tenere la mente impegnata. Lo si può fare grazie all’online che in questo periodo di quarantena può sostituire il classico giro al museo che i finlandesi amano così tanto. Adorano molto l’arte, in tutte le sue forme e la usano per calmare la mente. Un trasporto che aiuta a far volare il pensiero in un mondo lontano, confortevole e senza lo stress del quotidiano.