Reddito di emergenza, facciamo chiarezza: i soggetti a cui spetta

Il Governo ha deciso di stanziare 6 miliardi di euro per istituire il reddito di emergenza, il sostegno di emergenza ai lavoratori autonomi e per prolungare la cassa integrazione sino al 31 luglio.

La crisi sistemica causata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto allo Stato un intervento risoluto per tutelare i suoi cittadini. Il Governo tramite gli strumenti legislativi a sua disposizione ha previsto anche un reddito di emergenza da destinare a quei lavoratori cosiddetti “sommersi”. Ha inoltre previsto un sostegno di emergenza ai lavoratori autonomi ed il prolungamento della cassa integrazione sino al 31 luglio È stato, dunque, stanziato un fondo che dovrebbe soccorrere ben 10 milioni di lavoratori. La domanda è: a chi spetterà il reddito di emergenza?

Leggi anche —> Cosa succede al mutuo in caso di fallimento della banca

Reddito di emergenza: cos’è e a chi spetta

Il Governo ha deciso di stanziare 6 miliardi di euro sia per aumentare la quota di 600€ destinata ai lavoratori autonomi, sia per soccorrere precari, irregolari e coloro che svolgono lavori ad intermittenza. Quest’ultima misura, il cosiddetto reddito di emergenza (Rem), ha precisato l’esecutivo, non sarà assegnato con i principi del reddito di cittadinanza; seguirà una logica differente. Le previsioni degli economisti parlano di un “sussidio” che sarà in grado di raggiungere il doppio dei soggetti dapprima contemplati nel “Cura Italia” e sarà in grado di garantire sicurezza sino al termine della crisi.

Ma nello specifico, chi potrà richiedere il Rem? Si parla, riporta Il Giornale, di: commercianti, agricoltori, liberi professionisti con partita iva, operanti nel mondo dello spettacolo, precari, irregolari e coloro che svolgono lavori stagionali. La lista continua: badanti, babysitter, colf, coloro che non percepiscono più la disoccupazione. Ed ancora: camerieri, addetti alle pulizie e animatori turistici. Il rem toccherà anche a coloro i quali hanno contratti a brevissimo termine come giorni, settimane e pochi mesi.

Il Governo ha poi fatto intendere che allungherà la Cassa integrazione estendendone l’efficacia da 9 settimane (come previsto dal Cura Italia) sino al 31 luglio, ossia data fissata come termine dell’emergenza.

Reddito di emergenza, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri: “Non è il momento di riformare uno strumento ordinario”

Del nuovo sussidio ha parlato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Non è il momento di riformare uno strumento ordinario – riporta Il Giornale – ma di far fronte a una situazione straordinaria: erogare un aiuto a chi ne ha bisogno, perché non ha altri fonti di reddito ed è ancora fuori dai 600 euro, in modo ancora più rapido, efficace, universale, adeguato“.

Il Governo ha, quindi, accolto positivamente la proposta elaborata dal Forum Disuguaglianze e Diversità. Si parla, in sintesi, di tre misure eccezionali: il Reddito di emergenza, il Sostegno di emergenza ai lavoratori autonomi e la cassa integrazione allungata.

Leggi anche —> Il lavoro di colf e badante durante il Covid19

Quest’ultima da estendere anche alle piccole imprese con un solo dipendente, il Sea, che dovrebbe sostituire il sussidio una tantum da 600 euro ed il Reddito di emergenza.