Altra tragedia legata alla pandemia da Covid-19. Donna incinta muore di Coronavirus assieme al suo neonato nonostante un cesareo urgente.

Dalla Spagna giunge la triste notizia di una donna incinta che muore di Coronavirus. La poveretta aveva 37 anni e viveva a La Coruña, in Galizia, nel nord-ovest del Paese. Il quotidiano iberico ‘La Vanguardia’ riporta i dettagli del drammatico episodio, l’ennesimo che si chiude con un epilogo luttuoso in Spagna, da due settimane fortemente provata dalla epidemia di Covid-19 dopo avere inizialmente sottovalutato la situazione.

La donna era giunta nell’ultimo trimestre della gravidanza. Purtroppo l’ha colpita una febbre virulenta e persistente, durata per alcuni giorni. Un sintomo,questo, tipico da Coronavirus. Una volta arrivata in ospedale, i medici che l’hanno presa in cura hanno pensato di farla partorire, per cercare di mettere al sicuro il bambino che portava in grembo. E ciò nonostante il piccolo sarebbe nato prematuro. Ma nel corso dell’operazione sono sopraggiunte delle complicazioni rivelatesi purtroppo fatali.

Donna incinta muore di Coronavirus, l’ospedale: “Era già affetta da una patologia grave”

Anche il taglio cesareo praticato in tutta urgenza non è servito a niente. La 37enne è morta nel corso dell’operazione e la stessa, tragica sorte, è toccata anche al bambino che portava dentro di sé. Il piccolo è nato già morto. L’ospedale ha fatto sapere però che la vittima soffriva per una patologia importante in corso. Cosa che l’ha senza troppi dubbi esposta all’effetto letale del Covid-19. La donna incinta morta di Coronavirus risultava anche avere un sistema immunitario sia per la malattia pregressa che per la sua situazione legata alla gravidanza. In Spagna i numeri legati alla pandemia in corso sono diventati estremamente preoccupanti già da qualche settimana. E di giorno in giorno non fanno che peggiorare. I contagi sono 80.110.

Per fare un confronto in Cina si sono fermati a 82.156. Invece i morti ammontano a 6803 ed i guariti a 14.709, come riferito dalla ‘John Hopkins University’, ente ufficiale preposto alla diffusione di dati relativi al Coronavirus nel mondo.