La città di Ferrara e buona parte della sua provincia fanno registrare pochissimi casi da Covid 19 Emilia Romagna. La possibile spiegazione.

Come mai a Ferrara e provincia ci sono pochissimi casi di contagio? Una domanda che rende alquanto curiosa la situazione Covid 19 Emilia Romagna. Soprattutto alla luce delle notevoli difficoltà vissute invece in altri capoluoghi e dintorni della regione, come Piacenza, Parma e Bologna.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Italia | aggiornamenti dall’Istituto Superiore di Sanità | VIDEO

A Ferrara il numero di infetti è molto basso, e questa è decisamente una anomalia se confrontata con il resto di quanto avviene in Emilia-Romagna. Il commissario ‘ad acta’ Sergio Venturi analizza questa situazione e parla di una sorta di “resistenza naturale che si è sviluppata nell’area della città estense al Coronavirus. Ed è un qualcosa che andrà sottoposto ad attente osservazioni perché magari potrebbe saltare fuori qualche aspetto che ancora non conosciamo. E che magari potrebbe essere di aiuto per gli italiani che vivono nel resto del Paese. Ci penseremo una volta che le condizioni ambientali lo renderanno possibile”.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 sintomi | i 10 più comuni descritti da chi è guarito

Covid 19 Emilia Romagna, una ipotesi sulla ‘immunità’ di Ferrara e provincia

Quale potrebbe essere una possibile spiegazione di questa felice eccezione Covid 19 Emilia Romagna? Venturi risponde ipotizzando quanto segue. “Forse hanno inciso il fatto che in passato la talassemia o la malaria hanno infestato l’area di Ferrara. Certo è che il Coronavirus sembra rispondere ad una sorta di spazio fisico. I pochi casi che si riscontrano a Ferrara riguardano il centro della città ed il margine del territorio che confina con la provincia di Bologna. Per il resto sembra che il resto della zona del Ferrarese sia come immune, preservato. Mi fa molto piacere per chi vive lì, anche se ad oggi questo aspetto risulta inspiegabile”.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Italia | guarisce a 102 anni a Genova | “Il segreto nel suo sangue”