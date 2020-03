Meteo e Coronavirus: la malattia che influenzerà le nostre vite

L’influenza da Coronavirus terrorizza le persone chiuse in casa. Il Paese, nel frattempo, si appresta a nuovi cambiamenti climatici. Gli aggiornamenti.

Sono giorni difficili quelli attraversa Paese, in balìa per il Coronavirus. La restrizione adottata dal Governo centrale è quella di restare a casa. Le persone, abituate ad uno stile di vita frenetico, sono costrette ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini di vita. La Tv è diventata la compagna di vita che mette a conoscenza l’uomo di ciò che accade fuori dalla realtà casalinga. L’attenzione e la prudenza sono diventati gli attributi chiave quando occorre la necessità di spostarsi per accaparrarsi i beni di prima necessità. Ed è buona abitudine in questi casi, tener conto delle condizioni metereologiche per testare gli indumenti adatti. La Pandemia da Coronavirus che ci costringe a rimanere in casa, ci dà il tempo materiale per studiare bene il clima.

In casa la Tv, strumento in prima linea non solo del Coronavirus, avvisa la popolazione di un radicale cambiamento climatico. Si è passati da un Inverno inaspettatamente cosparso da venti di scirocco che hanno caratterizzato temperature calde ad una Primavera insolita. L‘alternanza freddo-caldo interesserà gran parte della Penisola. Vi saranno temperature molto calde, tipiche primaverili, fino ad un abbassmento delle stesse con annessa presenza di precipitazioni. I mesi successivi, soprattutto ad Agosto, il caldo sarà il nuovo temutissimo avversario. E in più continueremo a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

LEGGI ANCHE —–> Meteo Italia, altro che Primavera: torna la neve

Meteo, Coronavirus: la malattia che influenzerà le nostre vite

Se il clima rappresenta per natura un periodo che la popolazione riesce a misurarne la gestione, non si potrebbe dire lo stesso con il Coronavirus. Tutti si chiedono quando ci sarà la parola fine in questo universo di pensieri che affollano le nostre menti. Perchè la preoccupazione c’è e cresce di giorno in giorno con le migliaia vittime che miete questo brutto sogno. Ed allora ci si interroga sul nostro futuro e su come ci comporteremo quando la situazione si attenuerà e si tornerà gradualmente alla normalità.

Ed ogni qualvolta rientreremo nelle nostre case, sarà una sentenza il lasciare le scarpe fuori all’uscio della porta e igienizzarsi come si raccomanda.

LEGGI ANCHE —–> Si ammala di Coronavirus: ragazza manifesta sintomi mai visti

Usciremo più spesso con l’auto, mentre anche l’appuntamento con il parrucchiere dietro casa attenzionerà l’uso di mascherine per evitare il contagio.