Coronavirus sintomi: i più noti sono febbre e tosse cronici ed intensi, ma una giovanissima ha contratto il Covid-19 in maniera del tutto unica.

Una 20enne si ammala di Coronavirus dopo avere fatto un viaggio in Italia. Lei si chiama Julia Buscaglia, è originaria del nostro Paese ma è nata e tuttora vive negli Stati Uniti. Su Twitter ha tenuto una sorta di diario nel quale annotare tutto il percorso quotidiano fatto da quando ha scoperto di avere qualcosa che non andava.

“Non avevo intenzione di parlarne, ma dopo avere scoperto di avere il Covid-19 pur non manifestando i sintomi della malattia mi ha spinto a sensibilizzare gli altri. Ed a dire che sentirsi invincibili ed intoccabili è un atteggiamento da sciocchi. Lo scorso 29 febbraio la giovane scriveva sui social: “Oggi mi sono svegliata assai debole. Appena aperti gli occhi avevo un forte mal di testa, le orecchie mi pulsavano ed avevo la gola in fiamme. Inoltre sentivo dolore in tutto il corpo, brividi e febbre alta. Dopo avere assunto un antinfiammatorio, sono rimasta a letto per tutto il giorno”.

Coronavirus sintomi, Julia accusa: “Nessuno mi ha controllata in aeroporto”

Poi ecco un altro messaggio, del 3 marzo. “Ho perso la capacità di gusto ed olfatto, pur non avendo raffreddore o tosse. Però il mal di testa è rimasto”. All’indomani Julia è tornata negli Stati Uniti. Lei ha scritto: “Sono tornata in America. Ma non una sola persona mi ha chiesto dove fossi stata. Neanche alla dogana. Nessuno si è interessato. In Europa ho visitato grandi città. Comunque neanche io pensavo di avere il Coronavirus”. Poche ore dopo la 20enne ha seguito un periodo di isolamento a casa di 8 giorni, dal 5 al 13 marzo. “Nel mio periodo di quarantena ho avuto contatti soltanto con due persone. Ancora una volta non erano presenti sintomi da Covid-19. Avevo una tosse normale. Ma finalmente sono tornati gusto, olfatto ed anche l’udito, che era diminuito”.

“State a casa, questo non è uno scherzo”

Poi all’indomani il test del tampone, dopo numerose richieste inoltrate ed altrettanti rifiuti. Finalmente, quando glielo hanno concesso, Julia si è sottoposta al tampone. E ha scoperto di avere il Coronavirus. “L’unico sintomo noto era la febbre. Non so come io sia rimasta contagiata, pur essendo stata in un paese a rischio. Voglio però fare sapere a tutti che è importante chiudersi in casa per arginare la diffusione del virus. Questo non è uno scherzo, siate prudenti. Solo perché non state manifestando sintomi non significa che non siate ammalati”.

