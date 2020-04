Amedeo Minghi si trova in ospedale. Il noto cantante ha postato un video in lacrime in cui ha svelato le sue condizioni.

Amedeo Minghi è un noto cantante italiano nato a Roma il 12 agosto 1947. Il romano vanta diverse partecipazioni al festival di Sanremo: quest’anno è stato ospite di una serata della sfida in cui ha cantato “1950” con Rita Pavone. Minghi si trova attualmente ricoverato in un ospedale della capitale: il cantante ha postato un video su Facebook in cui ha salutato tutti i suoi fan e i suoi amici. Il settantaduenne ha usato parole molto forti e ha sicuramente emozionato chi ha visto la diretta.

Amedeo Minghi ricoverato, il video del cantante

Amedeo Minghi, attraverso alcune dirette su Facebook, ha comunicato ai fan le sue condizioni. Il cantante ha in primis prontamente smentito le voci in merito ad un possibile ricovero a causa del coronavirus. “Sono ricoverato per cose diverse. Tante piccole cose che mi stavano dando un disagio”. Il romano è apparso con una voce alquanto bassa e con la mascherina per proteggersi in questo periodo difficilissimo per la nazione e il mondo intero. Nel passaggio in cui si è rivolto ai suoi sostenitori, Amedeo Minghi non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sono le vostre lacrime, quelle del caldo, del sudore. La sostanza è questa, siamo tornati, ci vogliamo stare. Se possibile come prima e anche più numerosi”. Il cantante vuole nuovamente creare un filo diretto con i fan e ribadisce di voler un ritorno massiccio di utenti sulla sua pagina ufficiale.



Amedeo Minghi ha anche puntato il dito contro chi ha diffuso la falsa notizia di un suo ricovero per covid-19 e ha minacciato azioni legali.