Covid-19, il paziente più giovane di Cremona è stato estubato: ecco le sue condizioni.

Il coronavirus continua ad estendersi in Italia. Ogni giorno aumentano i nuovi contagi e soprattutto il numero di decessi. I pazienti più suscettibili sono sicuramente gli anziani, ma nelle ultime settimane il nuovo covid-19 sta colpendo in modo duro anche moltissimi giovani. Una delle storie più emozionanti arriva da Cremona. Mattia, di appena 18 anni, è uno studente della città lombarda ed è entrato intubato un paio di settimane fa dopo aver contratto il coronavirus. Il giovane, poco prima di entrare in coma farmacologico, scrisse alla mamma un messaggio da brividi. “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascio sola. Lotterò per te e per Anastasia”. Il ragazzo ha resistito in modo grandioso ed è stato finalmente estubato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, ministra Bonetti avverte: “Ritardare rapporto tra nonni e nipoti”

COVID-19, IL GIOVANE MATTIA ESCE DAL COMA: IL MESSAGGIO DI RENZI

Dopo essere entrato in coma farmacologico, Mattia è riuscito a mantenere la sua promessa alla madre ed è stato estubato. Il giovane paziente di Cremona resterà ancora sotto osservazione ma ha già visto la mamma attraverso il cellulare, con una videochiamata. La madre del giovane ragazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere. “Sono senza parole, la notizia più bella è arrivata. Dall’ospedale mi hanno detto che mio figlio è diventato il figlio di tutti. Mi aveva fatto una promessa, che non mi avrebbe lasciato sola, e l’ha rispettata”. Gli studenti di Cremona, nella serata di ieri, avevano acceso una candela sui balconi per sostenerlo. Tra qualche settimana Mattia potrà finalmente lasciare l’ospedale e ritornare alla sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus, i numeri della Lombardia che non tornano



Stando all’aggiornamento di Gallera, assessore al welfare lombardo, ci sono altri 72 contagiati nelle ultime 24 ore a Cremona. I casi complessivi nella città sono 3.941.