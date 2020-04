Naija News diffonde un video che diventa virale. Una donna allatta un cucciolo di cane. La notizia gira per tutto il mondo

E’ scioccante. Una signora di mezza età è stata vista mentre allattava un cucciolo di cane. Il Naija News ha postato un video che in pochi minuti è diventato virale. Anche se sembra divertente, in realtà l’evento lascia perplessi. Le conseguenze di tale azione sono molto pericolose: potrebbe provocare un cancro o un’infezione al seno. Inoltre se un giorno dovesse allattare un bambino, il piccolo non sarebbe al sicuro. Un’altra preoccupazione riguarda un uomo o un bambino che inconsapevolmente continuerà a succhiare quel seno. La donna non sembra preoccuparsi minimamente della gravità della situazione, anzi si lascia riprendere senza pudore.

Donna allatta un cucciolo, scena raccapricciante

Una scena veramente raccapricciante, soprattutto se si pensa alla situazione che il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. Le persone intorno a lei sembrano divertite dalla situazione tragicomica e discutono al riguardo. Non si conosce la donna, né si sa che lingua parla né a che tribù appartiene. Probabilmente è nigeriana, ma dovrebbero essere fatte delle analisi per capire bene. Nel frattempo, il mondo intero sta ancora combattendo con Coronavirus, e questa signora potrebbe essere un pericolo per la popolazione. Per questo dovrebbe essere localizzata e arrestata per questo atto scioccante.

Il video intanto continua a fare il giro del mondo e a divertire la gente, che in questo momento sta combattendo una battaglia enorme con il nemico invisibile e forse ha voglia di svagarsi. Queste immagini potrebbero essere una buona soluzione. Non tutti però la pensano così.