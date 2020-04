“Mettiti la mascherina” e scatta la rissa al supermercato | VIDEO

Scoppia una rissa al supermercato tra alcuni clienti intenti a fare la spesa. Tutto nasce dalla comprensibile paura legata alla situazione Coronavirus.

Una rissa al supermercato deflagra nel giro di pochissimi istanti tra i clienti in fila per pagare la loro spesa. Colpa di alcuni facinorosi incivili che volevano saltare la coda, e che non avevano la mascherina richiesta per poter stare nel locale osservando le necessarie norme di sicurezza disposte appositamente per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Inoltre questi soggetti non rispettavano nemmeno il provvedimento di mantenere almeno un metro di distanza per arginare il più possibile la diffusione del Covid-19. Un signore che stava in fila, e che pazientemente rispettava invece quanto richiesto dalle autorità per il bene di tutti, ha fatto loro notare quanto non fosse consono il loro comportamento. Da qui è sorta la discussione e l’uomo ha minacciato gli irrispettosi suoi dirimpettai di denunciarli alle forze dell’ordine e di chiamare subito i carabinieri.

Rissa supermercato, lo scontro è finito solo dopo l’intervento della polizia

Subito dopo avere udito queste parole, un giovane l’ha colpito con un pugno. Il signore aggredito ha reagito ricevendo man forte da un’altra persona. E mentre la rissa nel supermercato procedeva ormai a briglie sciolte e senza alcuna possibilità di poter fare ragionare i contendenti, c’era un cliente che riprendeva quanto accadeva con il suo telefono cellulare. Il video è finito sui social network diventando virale in pochi secondi.

La vicenda ha avuto luogo tra Poggioreale e Casoria, in provincia di Napoli, nella mattina di mercoledì 1° aprile 2020. Alla fine è sopraggiunta la polizia che ha sedato gli animi. Non si sa se siano scattati dei provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte.