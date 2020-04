Secondo i dati forniti dalla Fnomceo e dal sindacato Anaao-Assomed, il frangente sarebbe drammatico per il personale sanitario: sono oltre 10mila gli operatori del settore contagiati e 69 i medici deceduti a causa del Covid-19 in Italia.

Il bilancio dell’epidemia da Covid-19, nonostante un rallentamento negli ultimi giorni, continua ad aggravarsi quotidianamente. Secondo i dati, forniti ieri nella conferenza stampa dalla Protezione Civile, nel nostro Paese oltre 110mila soggetti sono risultati positivi al coronavirus, di cui 13mila hanno perso la vita. Tra le vittime e le persone che hanno contratto il virus vi sono anche i medici ed il personale sanitario che ogni giorno, ormai da oltre un mese, combattono in prima linea negli ospedali. Ad oggi, secondo i dati forniti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) e dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed, sono oltre 10mila gli operatori sanitari contagiati e 69 le vittime.

Leggi anche —> Ursula Von der Leyen fa un passo indietro: scuse all’Italia – VIDEO

Covid-19 Italia, si aggrava il bilancio dell’epidemia tra il personale sanitario: 10mila contagi e 69 medici deceduti

Un terribile bilancio quello che ad oggi si registra a livello mondiale causato dall’epidemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio diversi paesi, tra cui anche l’Italia. Nel pianeta sono 180 su 206 riconosciuti dall’Onu gli stati coinvolti dall’epidemia che ad oggi ha provocato 48mila decessi e poco meno di un milione di casi positivi. In Italia, la prima nazione per numero di vittime e la seconda per soggetti positivi dopo gli Stati Uniti, sono 110.574 le persone risultate positive al tampone, di cui 80.572 attualmente affette dal virus e 13.155 decedute. Tra i contagi e le persone che hanno perso la vita vi sono anche diversi operatori sanitari che ormai da quando è scoppiata l’emergenza stanno lottando in prima linea per cercare di salvare i pazienti che affollano gli ospedali. Secondo il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed, come riporta la redazione di Sky Tg24, il numero degli operatori sanitari contagiati ha superato i 10mila casi nel nostro Paese. Il circa 20% di questi sono medici e molti, come spiega il sindacato, sono ricoverati nel reparto di rianimazione. Stando a quanto riporta il sito della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) che ha creato una sezione dedicata, i medici che hanno perso la vita a causa del Covid-19 sono saliti a 69.

Leggi anche —> Covid-19, i contagi a Bergamo e a Codogno: il confronto clamoroso

Gli ultimi in ordine cronologico, sono Gianpaolo Sbardolini, medico di famiglia, e Marcello Cifola, otorinolaringoiatra, deceduti rispettivamente il 26 marzo ed il 1 aprile.