Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, anche oggi sabato 4 aprile, ha comunicato l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha reso noto il bollettino quotidiano dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Il capo della Protezione Civile, nel corso della conferenza stampa tenutasi alle 18:00 presso la sede, ha riferito che i casi attualmente positivi nel nostro Paese sono 88.274, ossia 2.886 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, i decessi registrati sono 15.362 cioè a dire 681 in più nelle sole 24 ore. Anche il numero dei guariti è salito a 20.996, con un incremento di 1.238 in più di rispetto a giovedì.

Covid-19 aggiornamento Giulio Gallera del 4 aprile – DIRETTA

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa ha fornito il bilancio giornaliero della regione, la più colpita dall’emergenza in Italia. Secondo il bollettino in Lombardia i casi positivi sarebbero saliti a 49.198 con un incremento di 1.598 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 8.656 con 345 decessi in più rispetto a ieri.

Aggiornamento Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 3 aprile

Ieri i casi positivi erano saliti a 85.388, con un incremento di 2.339 soggetti in più rispetto a giovedì. Quanto ai decessi, avevano aggiunto i 14.681.

Infine, il capo della Protezione Civile, ha reso noto che il numero dei guariti era di 19.758.

