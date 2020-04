Walker, del Manchester City, rischia grosso ora: il calciatore organizza un festino con delle escort violando le regole sull’epidemia

In tempo di Coronavirus ci si aspetta un comportamento che sia da esempio da parte dei personaggi noti al pubblico. Così dovrebbe essere, ma spesso queste persone associano al loro genio atteggiamenti non molto consoni. E così, la Premier League è scossa dalla notizia del calciatore Walker. Ha violato le regole organizzando un festino con delle escort in una casa. Il fatto è accaduto ad Hale, nel Cheshire. Il giocatore aveva anche pubblicato il tutto sui social e non era solo. Con lui un suo amico a violare le regole imposte dal sistema sanitario inglese. Sarebbe stato lui stesso ad organizzare in un appartamento. Poco dopo ha cancellato il post ma a nulla gli è valso.

Leggi anche > Fiorentina, tutti guariti da Coronavirus

Il calciatore organizza il festino: la sanzione

Walker nei giorni precedenti aveva anche invitato i tifosi della sua squadra, il Manchester City di Pepo Guardiola, a rispettare le regole imposte dal paese. Lui come tanti altri suo colleghi e sportivi hanno usato la loro forza mediatica per cercare di contribuire alla lotta al coronavirus nel miglior modo possibile. Ora Walker rischia una sanzione pesante da parte del suo club. Il ragazzo si è scusato ma interverranno le istituzioni e pagherà secondo quanto previsto per la violazione. Giorni fa era accaduto in Spagna qualcosa del genere.

Leggi anche > Juventus, che accuse a Sarri!

In realtà, il calciatore era fuggito dalla quarantena per raggiungere la fidanzata. Nemmeno il coronavirus riesce a mettere in riga gli atleti viziati. Falsi idoli che sono in grado anche di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.