Juventus, che accuse a Sarri: “Difficile avere rispetto per lui”

Dure critiche piovono sull’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri: ecco l’atto di accusa da parte di un suo ex giocatore

E’ stata una stagione ricca di discussioni su Maurizio Sarri. Il tecnico, arrivato con grandi attese alla Juventus, non sempre è riuscito a far esprimere sul campo la sua squadra al meglio. Ciononostante, allo stop era arrivato in testa alla classifica, con un ottavo di ritorno di Champions League e una semifinale di ritorno di Coppa Italia da disputare. Risultati nel complesso positivi, che potrebbero anche avergli fatto guadagnare la conferma per la prossima annata, specialmente se non si riuscisse a ritornare in campo per l’emergenza coronavirus. Il personaggio, tuttavia, è stato ed è ancora oggetto di molte critiche.

Juventus, un ex Chelsea a gamba tesa su Sarri

Il nuovo atto d’accusa arriva da Gary Cahill. Il difensore, ex Chelsea, oggi al Crystal Palace, ha raccontato al ‘Daily Mail’ quanto accaduto nella stagione 2018-19, quando entrambi erano ai ‘Blues’. “Ho saltato purtroppo tutto il ritiro estivo, avendo disputato i Mondiali con l’Inghilterra – ha spiegato – Ho perso dunque tutta la parte sulla tattica, cui Sarri teneva molto, forse troppo. A metà stagione ho capito che il rapporto non si sarebbe mai rimarginato. E’ difficile avere rispetto di lui per alcune cose che ha fatto. Non ho voluto affrontare le cose nel modo sbagliato, da capitano avevo rispetto del club e dei miei compagni. Anche se è stata una cosa molto difficile”.

“Avrei potuto dimostrargli quello che valevo se mi avesse concesso quattro o cinque partite – ha proseguito – Da giocatore, hai quell’arroganza positiva di provare a convincere un allenatore a non toglierti più dal campo. Ma quelle cinque partite Sarri non me le ha mai date…”.