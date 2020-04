Approvato il Decreto Scuola, con importanti aggiornamenti in merito allo svolgimento della Maturità 2020. Tutti gli aspetti principali.

Passa il Decreto Scuola concepito per porre una soluzione allo scombussolamento generato dall’emergenza Covid-19 in Italia. Il dilagare del Coronavirus ha imposto lo stop totale alle consuete attività didattiche di ogni grado, dalle scuole elementari fino alle università. Gli istituti sono chiusi da marzo e la ripresa delle lezioni non avverrà certamente a breve. C’è infatti ancora il bisogno urgentissimo di evitare gli assembramenti e di restare chiusi in casa. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva però promesso dei provvedimenti per limitare i danni e garantire lo svolgimento dell’esame di Maturità, che resta un qualcosa di importantissimo dal quale non si può non trascendere.

Decreto Scuola, tutti promossi a fine anno

Difficile che si ritorni in classe entro la fine dell’attuale anno scolastico. Ove possibile, si sta procedendo con delle lezioni online anche se tutti gli studenti alla fine verranno promossi. Pure quelli che, alla fine del primo quadrimestre, avevano fatto registrare delle gravi insufficienze. Il motivo di questa decisione è da ricercare con tutta probabilità anche nella volontà del Ministero di evitare una pioggia di possibili ricorsi. Ma la Azzolina ha precisato che non si opterà per alcun classico ‘6 politico’. Ogni studente riceverà una valutazione congrua a quelli che sono i valori mostrati. Qualora comunque fosse possibile rientrare in aula entro il 18 maggio e ci fossero quattro settimane di lezione da potere svolgere, il Decreto Scuola comporterebbe una Maturità con criteri dive

Per la Maturità ci sarà soltanto l’orale

Il corpo docenti interno sceglierà l’argomento per lo scritto della seconda prova, poi ci saranno gli orali a fine giugno. In merito all’esame di terza media, una o più prove saranno soppresse “rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale”. Questo dovrebbe rendere meno difficile l’esame stesso. Se non si dovesse rientrare a scuola prima del 18 maggio – o se non si dovesse rientrare affatto per questo anno scolastico – gli studenti che dovranno sostenere la maturità salteranno entrambi gli esami scritti e ci saranno solo gli orali. Nella bozza che illustra il decreto si fa riferimento a modalità anche telematiche in un unico colloquio.

Per i giovani che abbiano contratto delle lacune importanti ci sarà una possibilità di recuperare all’interno del prossimo anno scolastico, il 2020/2021, all’interno della normale attività didattica.