Coronavirus, parla il Ministero della Salute: “Prime uscite con mascherina, vi dico quando”

Covid-19, parla il Ministero della Salute: "Prime uscite con mascherina, vi dico quando"

La quarantena da covid-19 non è facile per nessuno, neanche per chi è in buona salute. Abbiamo tutti bisogno di uscire, di fare una passeggiata, di distrazioni e di non pensare. A livello mentale questa situazione è stressante per tutti e dopo un mese di isolamento non possiamo fare a meno di chiederci: “Quando finirà questa situazione?”. Abbiamo bisogno di vedere la luce in fondo al tunnel, aggrapparci a qualcosa, avere la consapevolezza di quanto tempo dovremmo aspettare ancora.

Covid-19, quando potremmo ricominciare ad uscire?

A causa del coronavirus dovremmo rinunciare anche alla tradizione della Pasqua, andare in chiesa, vedere i nostri cari che vivono in altre parti d’Italia e che ci raggiungono solo per le festività. Questo lo sentiamo sicuramente come un anno perso, tante occasioni sprecate, per non parlare della situazione economica del Paese che continua a peggiorare giorno dopo giorno. Così dopo giorni di domande, ha deciso di intervenire il Ministero della Salute che, con poche parole, è riuscito a rincuorare gli animi delle persone che stanno cominciando a perdere la pazienza.

“Tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare ad uscire con precauzioni, intendo con le mascherine, forse prima dell’inizio di maggio” a dire questo è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. “Un progressivo ritorno alla normalità è auspicabile, ma è presto per dirlo. Poi bisogna stare attenti agli eventi focolai, perché il virus rimane nella nostra società e fino a che è tra di noi qualcuno può essere contagiato”.