Covid-19, a New York situazione sempre più allarmante. Il numero dei contagiati continua ad aumentare così come quello dei morti: ecco la nuova ipotesi.

Il coronavirus continua ad estendersi nel mondo: gli ultimi aggiornamenti sono terrificanti. I casi positivi confermati su tutto il pianeta superano 1 milione e 300mila persone, con gli Stati Uniti nuovo focolaio. Negli States i casi sono più di 350mila persone con più di 10mila decessi. Stando all’aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore il covid-19 ha provocato la morte di 1200 persone negli Usa. Lo stato di New York è quello più colpito dal nuovo virus: il governatore Andrew Cuomo ha svelato che quasi la metà dei decessi negli Stati Uniti sono avvenuti nel suo stato. Proprio come avvenuto nelle altre zone del mondo, anche a New York è stato adottato il lockdown per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus. Secondo gli ultimi aggiornamenti, per fronteggiare l’emergenza si sta valutando una nuova ipotesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus, in Italia più malati del previsto

Covid-19 New York, ipotesi fosse comuni

A New York stanno iniziando a studiare con attenzione la curva dei decessi. Nelle ultime ore il numero di morti è considerevolmente aumentano e per questo motivo iniziano ad esserci preoccupazioni sulla mancanza di posti nei cimiteri. Secondo quanto riportato dal New York Times, per fronteggiare l’emergenza delle sepolture si starebbe valutando l’ipotesi di realizzare delle fosse comuni nei parchi pubblici. Questa misura è stata già prevista in uno dei piani d’emergenza studiato negli ultimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La lotta al Covid-19 blocca lo studio di altre malattie in Spagna

Al momento questa è solo un’ipotesi. Il picco è atteso tra la metà e la fine del mese di aprile. Nei prossimi giorni si continuerà a studiare e a valutare con attenzione la curva dei contagi, il tasso di mortalità e la curva dei decessi.