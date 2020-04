Peggiorano le condizioni di salute del Primo Ministro britannico Boris Johnson: il Coronavirus lo condanna alla terapia intensiva. Nel frattempo c’è un nuovo riassetto del parco ministri in Gran Bretagna

Sono giorni difficili per il Primo Ministro inglese Boris Johnson, affetto da Coronavirus dal 27 Marzo. Le condizioni di salute di Johnson peggiorano di ora in ora, segno di aver contratto un’alta carica virale del nemico. Il Ministro britannico alcuni giorni fa aveva rassicurato la popolazione sul buon esito dell’andamento. Johnson sta lottando per non abbandonare una nazione che si sta piegando al nemico col passare del tempo. L’inventore della più nota “immunità di gregge” sta pagando a caro prezzo il conto salato presentatogli dal Coronavirus. Nonostante le difficoltà respiratorie che sta riscontrando in queste ore, il numero uno inglese continua a distanza la sua battaglia al fianco dei ministri con l’obiettivo di proteggere la popolazione.

Il virus è passato alla Fase 2 della sua evoluzione, condannando difatti Boris Johnson alla terapia intensiva. Un’agenzia Russa aveva già anticipato la voce di un suo trasferimento sotto i riflettori della ventilazione polmonare e nel pomeriggio di oggi è stata confermata anche dai media britannici. Il Premier in serata ha chiesto un riassetto della sua squadra di ministri che si sostituiranno a lui in questo momento difficile.

Coronavirus, i ministri in sostituzione di Boris Johnson

Il Primo Ministro inglese Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “St Thomas” ha confermato anche lui le voci che lo avevano condannato all’intubazione. Il Regno Unito e la Gran Bretagna hanno registrato un’impennata riguardo la situazione dei casi di contagio. Ad oggi gli il numero di infetti è pari a 46.100 unità. 3.802 nuovi malati per un totale di 5.373 decessi (+439 rispetto a ieri).

Un dato che non può far dormire sonni tranquilli alla popolazione che ha bisogno di nuove misure preventive per limitare la degenerazione. Ed ecco che il Primo Ministro ha individuato in Dominic Raab, Ministro degli Esteri e Primo Segretario di Stato, l’uomo giusto in grado di fare le sue veci.

Non sono mancate dunque le parole di ringraziamento del Segretario ai virgolettati di Boris Johnson. Anche da parte sua il sostegno è indirizzato fortemente verso l’immane lavoro del Sistema Sanitario locale nel garantire un futuro alla popolazione britannica.