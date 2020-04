Calcio, ultim’ora: trovato l’accordo tra i club per il taglio degli ingaggi

Nelle ultime ore si è tenuto il consiglio della Lega Calcio serie A decisivo. Accordo all’unanimità tra i club per il taglio degli ingaggi

Nelle ultime ore si è tenuto il consiglio della Lega Calcio serie A decisivo. Accordo all’unanimità tra i club per il taglio degli ingaggi dei calciatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i club avrebbero finalmente trovato il punto comune che può variare a seconda delle ipotesi previste. A prescindere dalla ripresa o meno e dai tempi, i tagli sarebbero modulati. La Juventus ha sostanzialmente anticipato i tempi anche se agendo autonomamente, aveva creato dei malumori in seno alla Lega Calcio. Questa intesa porta via anche le polemiche legate a questa vicenda. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sull’entità del taglio in base alle ipotesi di ripresa.

Taglio agli ingaggi: intesa necessaria

L’intesa era necessaria per evitare ai club danni economici ingenti che avrebbero compromesso i bilanci. A prescindere da una ripresa, ci saranno delle perdite, Intanto, qualora si dovesse giocare, sarà a porte chiuse, con la perdita di incassi legati allo stadio. Questi non riguardano solo il botteghino ma anche le entrate correlate che variano in base alla gestione dell’impianto che ogni club detiene. Poi ci sono le pubblicità a bordo campo. Possibile il taglio degli sponsor che si vedranno costretti a pagare per una visualizzazione ridotta dovuta alle porte chiuse. La ripartenza mitigherà sicuramente questa vicenda.

I calciatori, tuttavia, non sembrano propensi a prendere posizioni ferme. Attendono ordini di scuderia. In tanti si sono detti pronti a giocare qualora arrivassero chiamate dai rispettivi club.