Calciomercato Juventus, colpo di scena Sarri: il tecnico a rischio

Calciomercato Juventus, torna in bilico la posizione di Sarri: gli ultimi rumours rivelano che l’allenatore potrebbe lasciare i bianconeri

Il campionato di calcio è fermo, ma il calciomercato non dorme mai. Soprattutto in questa fase in cui non si gioca, i rumours sulle squadre del nostro campionato e non solo si susseguono. Direttori sportivi e amministratori delegati cercano di portarsi in vantaggio per la prossima stagione, pianificando con attenzione i movimenti. Le prime schermaglie per la prossima finestra di trattative sono già cominciate, anche se bisognerà capire quando effettivamente comincerà il mercato. Dipenderà da se si tornerà in campo per questa stagione, poi ci sarà da valutare la condizione economica delle squadre. Questa potrebbe essere la discriminante per vedere un mercato con molti colpi di scena, lontano dai parametri che conosciamo.

Calciomercato Juventus, l’annuncio: “Posizione di Sarri traballa”

A proposito dell’emergenza coronavirus, quest’ultima sembrava aver ‘congelato’ la posizione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano non aveva convinto pienamente con i bianconeri, ma la sospensione dei giudizi sembrava aver favorito una sua permanenza almeno per la prossima annata. A quanto si apprende però non sarebbe realmente così e le speculazioni sul suo futuro starebbero ugualmente prendendo forma. I campioni d’Italia starebbero pensando di rimpiazzarlo al termine di questa annata, comunque vada a finire.

L’annuncio arriva da Franco Melli, popolare giornalista. Le sue dichiarazioni hanno aperto ufficialmente il giallo: “La posizione di Sarri traballa – ha spiegato – Non posso sapere quando comincerà il prossimo campionato, ma mi dicono che sulla panchina della Juventus lui non ci sarà”. Un autentico colpo di scena che riapre il casting per la posizione di allenatore bianconero: si torna dunque a parlare dei vari Pochettino, Zidane, Guardiola ma anche di un clamoroso ritorno di Allegri.