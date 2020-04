Covid-19, le istruzioni per riutilizzare la mascherina

Lo ha spiegato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dando le indicazioni utili su come disinfettare le mascherine monouso da usare solo in specifiche situazioni in piena pandemia da Covid-19

Covid-19 e mascherine. Abbiamo imparato ad usarle e a non uscire senza, forse. Sì perché la carenza di mascherine in questa emergenza sanitaria è uno dei grandi problemi che la popolazione mondiale sta affrontando. Tutti le vogliono e le cercano, sono quasi introvabili e quelle che ci sono vengono proposte a prezzi stratosferici.

Adesso la situazione sta cambiando un po’ ma le difficoltà restano. Soprattutto perché le mascherine più diffuse sono quelle monouso. Non tutti sanno però che possono essere riutilizzate se trattate nel modo giusto.

Come? Lo ha spiegato a Money.it lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze. La struttura, infatti, ha sviluppato una procedura per sanificare i dispositivi.

Un procedimento questo valido solo nei casi in cui il rischio di contagio sia basso e di certo sconsigliato per il personale sanitario.

Covid-19, come sanificare le mascherine monouso

Le mascherine monouso possono essere riutilizzate, parola dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Per sanificarle, prestando molta attenzione, è necessario usare una soluzione idroalcolica al 70%, alcool a 70°. È importante, infatti, non toccare mai nella parte interna che deve rimanere sterile.

Per procedere alla sanificazione bisogna lavare le mani, togliere la mascherina dagli elastici e lavare di nuovo le mani. Si indossa, poi, un nuovo paio di guanti monouso, e si appoggia la mascherina, con la parte esterna rivolta verso l’alto, su una superfice pulita e ben disinfettata.

Solo ora si può spruzzare la soluzione idroalcoolica al 70% su tutta la superficie della mascherina, senza tralasciare gli elastici. Lasciare riposare in modo che la disinfezione sia efficiente, far asciugare per almeno per 30 minuti. E’ necessario che l’odore di alcool non si percepisca più. Così la mascherina monouso può essere conservata in una busta di plastica pulita fino all’utilizzo successivo.

Questa operazione non può essere ripetuta all’infinito. Si consiglia di farlo al massimo tre volte su una stessa mascherina che poi è meglio buttare.