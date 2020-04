Scambio di battute imbarazzante fra Barbara d’Urso e Massimo Boldi che in collegamento da casa domenica sera con Live – Non è la d’Urso ha raccontato un episodio che la padrona di casa avrebbe voluto dimenticare.

Barbara d’Urso continua più che mai in questo periodo ad allietare i pomeriggi e le domeniche sere di tantissimi italiani. Nonostante le tante polemiche e critiche che hanno investito la famosa conduttrice Mediaset i suoi restano i programmi più seguiti in questo momento. Proprio nella puntata di domenica sera la Barbara nazionale s’è resa protagonista di un imbarazzante siparietto con Massimo Boldi che è intervenuto virtualmente a Live – Non è la d’Urso collegandosi dal suo pc. L’attore e produttore cinematografico ha sfoderato la sua ironia per cercare di portare un po’ di allegria nelle case degli italiani costretti dalle misure di contenimento del Covid 19 a restare a casa.

La rivelazione di Massimo Boldi su Barbara d’Urso

All’improvviso durante il collegamento Massimo Boldi, forse preso dalla sua voglia di allietare il pubblico con ricordi che lo hanno visto protagonista in compagnia della padrona di casa, ha fatto un’imbarazzante confessione che Barbara d’Urso ha cercato invano di bloccare: ” Barbara ti ricordi che abbiamo visto un UFO?”, ha dichiarato l’attore, “Parlo di quando ne abbiamo avvistato uno, anzi erano due UFO. Ti ricordi?” La conduttrice napoletana ha provato immediatamente, anche se con scarsi risultati, a fermare e a sminuire con tutte le sue forze le dichiarazioni di Boldi non riuscendo a nascondere il suo imbarazzo di fronte a certe esternazioni.

“Sì certo che me lo ricordo – ha confessato la d’Urso -, ma se lo raccontiamo possono pensare che siamo pazzi. Poi che c’entra con quello che stavamo dicendo? Massimo, facciamo che questa cosa resta solo fra noi altrimenti domani i giornali scrivono che Barbara d’Urso ha visto gli alieni!”