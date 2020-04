Treviso, brutta disavventura per un’anziana. La signora cade in strada ma non riceve nessun aiuto: a soccorrerla ci pensa un autista di un bus.

Il coronavirus fa davvero paura: il nuovo covid-19 continua a diffondersi nel mondo e il numero dei contagiati e dei morti continua a salire inesorabilmente. L’Italia è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia e il governo, per ridurre la diffusione del virus, ha deciso di limitare gli spostamenti e bloccare la nazione con il lockdown. Tra le varie misure anti-contagio, la più conosciuta è sicuramente il distanziamento sociale: niente abbracci, niente baci ma soprattutto niente contatti. Questa mattina, a Treviso, si è assistiti però ad una scena irreale. Un’anziana è caduta a terra sulla strada ma nessuno si è avvicinato per soccorrerla. La donna è rimasta sull’asfalto nell’indifferenza generale, forse determinata dalla paura di un possibile contagio al coronavirus. Un autista di un bus, però, ha deciso di fermarsi e di prestare aiuto alla sfortunata.

Anziana cade in strada: l’episodio di Treviso

Questa mattina, alle ore 7.55, una signora anziana è caduta in strada ma nessuno ha deciso di aiutarla. Un autista dell’azienda MOM, notando le auto che la scansavano, ha deciso di fermare il bus per soccorrerla. L’uomo l’ha aiutata e l’ha spostata sul marciapiede. La signora, una volta rientrata a casa, ha deciso di chiamare la questura di Treviso per rintracciare il conducente per ringraziarlo ancora. L’azienda MOM S.p.a ha voluto ringraziare il suo autista per il grande gesto e per tutti i conducenti che continuano a lavorare nonostante l’emergenza. “Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo, nonostante l’allontanamento obbligato tra le persone, i gesti di umanità, anche semplici, non vengono meno e anzi, proprio in questo momento, rappresentano un punto di riferimento a cui ancorarci”.

