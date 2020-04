Lucia Annunziata portata d’urgenza all’ospedale Spallanzani: la situazione

La giornalista Lucia Annunziata è da martedì sera in ospedale ricoverata a causa dei gravi sintomi riconducibili al Covid-19 a cui è risultata poi essere positiva

Lucia Annunziata è stata ricoverata nella serata di martedì all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Per lei all’improvviso tutti i sintomi che ormai sono associati al Covid-19. Febbre alta che sfiorava i 40, tosse e difficoltà respiratoria.

Portata d’urgenza all’ospedale romano, tra i primi in Italia per la battaglia al virus, in ambulanza direttamente dalla sua abitazione è stata subito sottoposta al tampone e ad analisi specifiche per verificare la positività o meno al coronavirus. Il primo test, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha avuto esito negativo. E’ stato seguito da una Tac e da un terzo test che hanno, invece, decretato la positività della giornalista al Covid-19.

Lucia Annunziata, due focolai di virus nei suoi polmoni

Nei polmoni di Lucia Annunziata secondo quanto confermato da fonti mediche riportate dal Corriere della Sera ci sarebbero due focolai. La giornalista Rai si trova per questo in isolamento. Ha inoltre iniziato un protocolo specifico previsto per il trattamento dei pazienti Covid-19.

Nonostante le conferme già arrivate si è in attesa dell’esito del secondo tampone orofaringeo a cui è stata sottoposta. Sempre dalle pagine del Corriere si apprende che “chi ha avuto modo di sentirla telefonicamente ha riferito che la Annunziata riusciva a stento a parlare“.

La Annunziata ha continuato a condurre il suo programma televisivo Mezz’ora in più in onda la domenica alle 14.30 su Rai3. Durante queste settimane dell’emergenza coronavirus ha continuato ad andare in onda, da sola in studio, intervistando gli ospiti tramite Skype. Nonostante le precauzioni prese dalla tv di stato evitando per la giornalista contatti ravvicinati con possibili ospiti, il coronavirus ha fatto il suo corso.

Sulla gestione da parte dell’Unione Europea la giornalista aveva espresso i suoi dubbi: “L’Europa è morta e questo è il governo dell’improvvisazione” aveva detto solo qualche giorno fa in un’intervista con la collega Barbara Carfagna a Quarantalks, canale Instagram della Bologna Business School.