Fase 2, le prime riaperture: le possibili misure del Governo

Fase 2, in arrivo le comunicazioni del Governo sul primo allentamento delle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus: ecco le prime riaperture

Ancora lontana la cosiddetta fase 2, quella in cui potrebbero avvenire in maniera graduale le prime riaperture. Le misure restrittive saranno prolungate fino al 3 maggio, il Governo inizia però a pensare alla fase successiva. Alcune attività, all’inizio del mese prossimo, potrebbero riprendere, per iniziare ad avviare un lento ritorno alla normalità, nonostante la ‘convivenza’ con il virus si annunci lunga. ‘Repubblica’ oggi in edicola ha provato a fare il punto della situazione su cosa potrebbe accadere tra qualche settimana.

Fase 2, le prime riaperture: bar ancora chiusi, notai e contabili ok

L’Inail, si legge, ha dato un importante contributo al comitato scientifico nella definizione delle attività più a rischio e quelle che invece potrebbero riaprire senza eccessivi problemi. Semaforo rosso, evidentemente, per attività come bar e ristoranti. Il contatto con il pubblico inevitabile rende ancora lontana una loro riapertura, così come servizi medici o alla persona con un contatto piuttosto stretto. E’ il caso, ad esempio, di dentisti e parrucchieri. Si va per le lunghe anche per quanto riguarda scuole e università, dove la massiccia presenza negli stessi luoghi di insegnanti e studenti è al momento sconsigliabile.

Negozi, fabbriche, uffici, rappresentano scenari di rischio intermedio. Con le opportune misure di sicurezza, si potrebbe pensare ad una riapertura in tempi non eccessivamente lunghi, ma è da escludere che le riaperture possano riguardarli all’inizio del prossimo mese, a meno che non si parli di settori strategici. Possibilità concrete invece per quei servizi dove il rapporto con il pubblico potrebbe essere maggiormente scaglionato. Come ad esempio mobilifici, servizi legali, servizi contabili, servizi assicurativi.