Olanda, lezioni di “civiltà”: “Inutile salvare anziani obesi e fumatori”

Lezioni di civiltà, si fa per dire. Sconvolgente affermazione dall’Olanda da parte del conduttore Jort Kelder, amico del primo ministro

Incredibile lezione di civiltà, si fa per dire. Dall’Olanda, grande paese oppositore in questa fase delicata dell’Europa al blocco del Sud guidato dall’Italia, un’affermazione da brividi. “Stiamo salvando gli ottantenni obesi che fumano. È bene bilanciare gli interessi, chissà quanti danni economici comporterà il salvataggio di persone che sicuramente potrebbero morire entro due anni”. Ad affermare queste parole da brividi è il giornalista e conduttore televisivo Jort Kelder. L’affermazione vergognosa arriva in riferimento alla battaglia contro il temibile coronavirus. Contro di lui si è subito scatenata una vera e propria bufera in Olanda. Le parole del conduttore televisivo hanno alzato un polverone scosso l’opinione pubblica olandese. Olanda che è protagonista di un dibattito nell’Eurogruppo tra i paesi più importanti e che assume un ruolo incisivo in seno alla discussione, almeno apparentemente. In realtà, è ben spalleggiata dalla Germania, sua fedele alleata.

Lezioni di “civiltà”, è bufera sui social olandesi

Sui social si è scatenata l’ira degli internauti. Dichiarazioni forti del giornalista amico del primo ministro olandese Mark Rutte: “Perché non vai a fare volontariato in una casa di cura così almeno ti rendi utile?» ha attaccato un utente su Twitter. Il conduttore ha poi tentato di ammorbidire la sua posizione: «Non stavo suggerendo di uccidere anziani obesi. Cerchiamo di aiutarli, ma prestiamo anche attenzione all’economia.

Pensiamo sempre alla salute, ma siamo sicuri che sia prioritaria rispetto all’economia?”. Un vero colpo finale alla discussione. Se il giornalista avesse voluto tranquillizzare gli animi sui social, mettendo l’economia davanti alla salute è accaduto l’opposto.