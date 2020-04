Un uomo viene sorpreso dalla quarantena imposta per bloccare la circolazione del virus, allora escogita un piano per riuscire a sfuggire ai controlli.

Da oltre un mese l’Italia sta facendo i conti con la quarantena per cercare di arginare al massimo la circolazione del virus ormai ben noto a tutti. Anche in molte altre parti del mondo i rispettivi governi hanno intraprese misure simili, intimando alla popolazione di restare chiusa in casa per alcune settimane.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che attualmente circa 3,3 miliardi di persone su tutto il pianeta stanno vivendo la loro quotidianità con delle forti limitazioni rispetto a quelle che erano le loro abitudini. Tra i Paesi sottoposti a quarantena c’è anche l’India, dove tra l’altro non figura la possibilità di potere fare ritorno al proprio domicilio di residenza. Chi si trovava fuori quando è scattato il coprifuoco non ha più potuto rincasare. A Poonch, località del Kashmir, un certo Hakim Din, contadino di 70 anni, era dovuto andare in ospedale per farsi curare un leggero trauma cranico, nell’ospedale di Jammu.

Quarantena, un nemico invincibile: lui prova a fingersi morto

Località distante da casa sua circa 100 chilometri. Durante questo ricovero è scattato il provvedimento di quarantena che gli ha impedito di potere fare rientro a casa. Allora ha pensato bene di fingersi morto per potersi fare condurre al proprio domicilio, con anche la complicità di un autista di autoambulanza compiacente e con altre tre persone, anche loro morte soltanto per finta. Il gruppo è riuscito a superare alcuni posti di blocco, con Akim Din rimasto per tutto il tempo coperto sotto ad un lenzuolo bianco.

Ci è voluto anche un falso certificato di morte. E proprio all’ultima barriera prima di poterla fare franca, le autorità hanno scoperto l’inganno. Ora tutti loro hanno fatto si ritorno a casa, ma anche con una bella denuncia con la quale dovere fare i conti.