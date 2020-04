Dov’è finita Ylenia Carrisi? Il segreto dura ormai dal lontano 1993. Alcuni hanno voluto vedere in un post del fratello Yari un indizio, e lui spera.

Tra chi ritiene che Ylenia Carrisi sia ancora viva c’è suo fratello Yari. Lui, al pari della mamma Romina Power, pensa che sua sorella sia sparita dalla circolazione, per sua stessa scelta. E che ancora oggi sia viva e vegeta. Più di una volta il 47enne figlio di Al Bano ha reso noto il proprio pensiero: “Fino a quando non si trova il corpo non c’è motivo di pensare che sia morta”.

Inoltre lui stesso ritiene che le dichiarazioni del super testimone, un guardiano notturno che affermò di avere visto una giovane corrispondente alla descrizione di Ylenia Carrisi, “fa acqua da tutte le parti”. L’uomo si chiamava Albert Cordova e sostenne di avere visto una giovane tuffarsi nelle fredde acque del fiume Mississippi, nel gennaio 1994. La 24enne Ylenia scomparve nel nulla il 31 dicembre 1993 da New Orleans, negli Stati Uniti. Lo stesso Yari ha viaggiato in lungo e in largo per tentare di rintracciare sua sorella.

Ylenia Carrisi, Yari è sicuro: “Non è morta, ha scelto di sparire di sua volontà”

“Sono certo che è ancora viva, ha paura a rivelarsi”

Poco tempo fa alla trasmissione ‘Rivelo’ condotta da Lorella Boccia, Yari aveva detto di avere raccolto e conservato molte informazioni relative ad Ylenia. E di avere anche visitato i posti più disparati. “Ma a questo punto lascio che sia lei a svelarsi, sono certo che è ancora in giro. Solo che avrà una comprensibile paura di tutto il clamore mediatico che si scatenerebbe su di lei. Probabilmente non vorrebbe fare parte di una situazione nella quale tutta l’attenzione la travolgerebbe. Questa è la mia idea”. Poi Yari ha pubblicato una immagine sul proprio profilo Instagram che fa da sfondo ad un video ingentilito da una musica di sottofondo. Si vede una donna con i capelli mossi, proprio come era solita mostrarsi Ylenia. Del’immagine però sembra non esservi più traccia.

Sempre in quella intervista, lui ha detto: “Ho due o tre idee su dove potrebbe trovarsi. Ma fino a quando non la trovo…lei purtroppo ha trovato delle persone non buone che l’hanno condizionata”.