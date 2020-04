Oms, Brusaferro: “Vi spiego quali sono i segnali positivi”

Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa all’Istituto sull’andamento epidemiologico del virus ha rivelato: “La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia. Il quadro conferma lo scenario dei giorni scorsi e ci dà indicazioni di efficacia delle misure. I segnali positivi non devono farci abbassare però la guardia. Le azioni intraprese sono importanti ma non dobbiamo illuderci che la situazione si risolva. Le misure sono essenziali per mantenere la curva, quando sarà scesa, sotto la soglia di 1 per i contagi”.

Oms e le parole di Silvio Brusaferro alla conferenza

Subito dopo il presidente dell’iss ha diffuso alcuni hati sulla diffusione del virus. L’età media dei decessi si conferma di circa 80, e si tratta di uomini che hanno più patologie. Le morti avvengono dalle 2 alle 5 settimane dal contagio e questo significa che c’è un trascinamento molto lungo. Questa è anche una delle ragioni per cui continuiamo a vedere un numero di decessi importanti”.

L’istituto superiore di sanità ci fa sapere che la Regione della Lombardia conferma il trend positivo dei dati epidemici, ma emerge il dato sulle morti delle Rsa per anziani. Infatti, 1822 sono i decessi nelle Rsa della Regione. Mentre anche nelle regioni del Sud i numeri sono in calo.

Brusaferro si è in seguito soffermato per chiarire ancora una volta i dubbi sul tema delle mascherine, definendo questa protezione importante, ma ricordando che da sola non basta. Per proteggerci dal contagio serve un insieme di misure, tra cui importantissime sono il lavaggio delle mani e l’igiene mortale. Bisogna capire quale via di trasmissione termini le maggiori probabilità di trasmettere il contagio.