Il Manchester United torna alla carica per Koulibaly. Pronti 90 milioni per il roccioso difensore senegalese del Napoli. Il Napoli pronto a cedere

Il Manchester United torna alla carica per Koulibaly. Pronti 90 milioni per il roccioso difensore senegalese del Napoli. Il Napoli pronto a cederlo dinanzi a questa offerta. Lo scorso anno il club azzurro ha rifiutato 105 milioni di euro sempre dai Red Devils per l’opposizione di Carlo Ancelotti. In realtà, non è mai stato chiaro cosa sia accaduto quest’anno al forte difensore. L’annata non è andata bene, assolutamente lontana dai livelli straordinari raggiunti negli ultimi anni da Koulibaly. Il giocatore è legatissimo alla città e alla tifoseria ma a 29 è consapevole di poter guadagnare di più e vincere qualche trofeo altrove. Aurelio De Laurentiis non può più trattenerlo e la sua gestione societaria fa pensare che non spingerà per trattenerlo. Serve però l’offerta giusta. I 90 milioni farebbero vacillare il produttore.

Leggi anche > Serie A, a rischio anche la prossima annata

Pronti 90 milioni da Manchester e non solo

L’incasso di una cifra del genere permetterebbe al club di sistemare la squadra. Rahmani è già stato acquistato per il reparto arretrato. E’ lui il sostituto naturale ma qualcosa si farà anche in attacco. Resta da capire se il giocatore gradisce lo United o preferisce attendere offerte da altri club. Su di lui le attenzioni sono tante da tempo. Non solo dalla Premier ma che Barcellona e Real Madrid hanno messo gli occhi su Koulibaly.

Leggi anche > Bomba di mercato, il Napoli sulle tracce del sostituto di Milik

Il Manchester United rimane il club più interessato e deciso ad investire sul centrale senegalese. Una sorta di rinnovamento per il club azzurro. Allan e Milik sono altri due candidati insieme a Callejon. La ricostruzione è iniziata.